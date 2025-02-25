〈房產〉高鐵帶來人潮也帶財 板橋站周邊房價漲幅最大達2成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 09:59

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近期台灣燈會人潮擠爆桃園高鐵站引起話題，觀察全台高鐵各站，近年亦隨旅客增多而衝高房價，房仲業者觀察實價登錄，比較七大都會區高鐵站點新案與成屋成交行情，其中以板橋、台北兩站房價年漲幅最高，而左營站則居第三。

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，北車、板橋近期不少新案帶動行情翻揚，高雄去年受惠於半導體龍頭進駐議題，不管預售與成屋價位，反映出市場對區域發展之期待。

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住商機構盤整實價登錄數據，比較七大都會區各高鐵站點 2023、2024 年的平均成交單價。據統計，台北站周邊 2024 年全產品平均成交單價達 119.1 萬元，年漲幅達 18.4%；板橋站周邊 2024 年平均行情達每坪 95.1 萬元，相較 2023 年成長 20.7%，漲幅位居各站點最高。

賴志昶分析，台北車站周邊過去屬舊城區，去年因都更、改建議題擴大區域新案供給，加上有「台北雙星」等議題亦帶動房價上揚，致使區域雖房價已屬天價，但年漲幅仍能近 2 成；至於板橋站周邊新板特區，屬新北市最精華商業區，地段精華程度無庸置疑，加之去年有品牌建商進場，新案成交單價破百萬元引起市場關注，致使該區域房價漲勢冠居其他高鐵站點。

另觀察數據，除雙北站點之外，房價漲幅最高之高鐵站為左營站，該站周邊 2023 年平均成交單價約 35.9 萬元，至 2024 年成長 17% 來到每坪 42 萬元。住商不動產高雄 R15 捷運加盟店店東黃承富分析，北高雄受惠於半導體龍頭進駐議題，區域發展受各大品牌矚目，亦吸引建商頻頻進場興案，其中左營高鐵特區周邊發展多年，在產業人口紅利與軌道經濟加持之下，新案成交行情已站穩 4 字頭，中古屋亦有達 3 字頭左右行情。