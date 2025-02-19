〈房產〉2024新北11大重劃區預售交易量 由這區破千件最搶手

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 09:24

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都市發展與交通建設推進重劃區成購屋族關注焦點。房仲業者盤點 2024 年新北市 11 大重劃區預售屋房價及交易量。其中，二重重劃區交易量破千件，為新北市預售交易最熱絡重劃區。

此外，隨著房價不斷上漲，新北市 11 大重劃區中，僅剩三大重劃區：鳳鳴、洲子洋及江翠北重劃區的預售住宅仍有機會以 2000 萬元內入手。

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由 2024 年預售屋交易量顯示，二重重劃區與塭仔圳重劃區為新北市 11 大重劃區中，交易最熱絡的兩大重劃區。二重重劃區交易量高達 1006 件，穩居第一。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，二重重劃區位於三重區，擁有雙捷運線優勢，鄰近捷運三重站；區域規劃完善，擁有新北大都會公園等綠地；周邊也有三重商圈、大型商場等豐富機能，吸引剛需與自住買盤進場。

交易量居次的則是塭仔圳重劃區，交易量達 824 件。陳金萍說明，該區受惠於捷運五泰輕軌建設規劃，未來交通便利性大幅提升。相較於周邊重劃區，塭仔圳房價更具優勢，吸引許多看好區域發展的購屋族進場，並成為建商推案熱區。區內擁有塭仔圳公園等大型綠地，隨著建設落地與商業進駐，生活機能日漸成熟，也讓該區穩居新北市房市交易熱點。

隨著新北市房價持續上升，總價 2000 萬元內的預售屋選擇日益縮減。新北市 11 大重劃區中，剩下鳳鳴、洲子洋、江翠北重劃區仍有機會以 2000 萬元以下的價格入手預售住宅。陳金萍表示，鶯歌的鳳鳴重劃區為新北市房價相當親民的重劃區，每坪 44 萬元，平均總價約 1592 萬元；該區有台鐵鳳鳴車站，未來還有捷運三鶯線建設，且鄰近鶯桃路商圈，未來發展可期，成為預算有限的購屋族首選之一。

五股洲子洋重劃區目前平均單價約 52.3 萬元 / 坪，總價落在 1667 萬元，在新北市重劃區中仍屬親民價位。陳金萍指出，該區未來將迎來五泰輕軌，屆時交通可及性大幅提升，加上生活機能逐步發展，吸引不少首購族進場。