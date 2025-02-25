〈文曄法說〉去年獲利年增6成創新高 今年營收估逐季揚

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-25 17:46

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IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (25) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，第一季市場需求穩定，第二季表現不會太弱，整體下半年需求將優於上半年，公司營運也可望呈現逐季成長。

文曄去年受惠併購 Future，營收及淨利都創下歷史新高，全年營收新台幣 9,594 億元，年增 61%，合併營業利益約新台幣 152.6 億元，年成長 86%，合併稅後淨利新台幣 91.1 億元，年成長 127%，每股稅後純益達 8.13 元。

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展望第一季，以 1 美元兌換新台幣 32.6 元假設，文曄預估，第一季營收 2,200 億元至 2,360 億元，季減 9.8-15.9%，毛利率介於 4.7-4.9%，每股純益約 2.03 至 2.56 元。

細分各地區表現，鄭文宗說，亞洲地區庫存調整已告一段落，去年大多數公司已恢復年對年成長，北美庫存調整也接近尾聲，歐洲市場仍在改善中，預期未來一至二季將完成庫存調整。

文曄引用研調機構數據，預期 2025 年全球半導體市場將年增 12.7%，若不含記憶體，2025 年半導體市場預估年增 12.6%，優於先前預估，公司期許能超越市場平均成長率。