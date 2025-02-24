〈房產〉盤點近2年全台二手房交易熱區 中壢及桃園占前2名 、淡水居第三

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 11:10

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房仲業者根據實價登錄中古屋交易資料，盤點全台 2023、2024 年房市交易量前 5 大行政區，桃園市中壢區、桃園區，因其房價親民、相比周邊縣市為房價凹陷區，吸引通勤人口入住，連續兩年搶下前兩名。而新北市淡水區連續兩年蟬聯第三名

而台中市西屯區 2024 年則是交易量逆勢成長 8%、衝上第四，而台中市北屯區則連續兩年名列第五。

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桃園市中壢區 2024 年以年成交 3,344 棟，榮登全台中古屋交易量第一名行政區，2023 年則以 3,393 棟、名列第二名。台慶不動產青埔領航加盟店東李國誠指出，桃園市工業區數量位居全台第二，且航空城開發計畫，提供大量工作機會，吸引就業人口移入，加上中壢區發展時間早、生活機能完備，而捷運綠線、機捷延伸、台鐵地下化等工程也提升交通便利性。此外，目前中古屋每坪平均單價約 33 萬元，對比於雙北、新竹房價仍是親民，對於通勤族來說誘因大。

桃園區 2024 年以 3,175 棟交易量、位居第二，然而 2023 年它可是以 3,453 棟搶下第一。永義房屋中正藝文喆禮加盟店長游智凱指出，桃園區擁有多個新興重劃區，提供大量住宅，而捷運綠線、台鐵建設也逐步跟上，未來有相當的成長空間。受到雙北市的高房價影響、加上鄰近國道交流道，且生活機能相較於林口、龜山一帶更為優秀，許多外移人口會選擇到桃園區購屋、通勤上班，連帶促進近年房價穩定成長。

新北市淡水區則是連續兩年蟬聯全台交易量第三名的行政區，更是雙北市中古屋交易量最高的區域，2024 年達 3,109 棟。永慶不動產淡水新市國小加盟店長董泰汾說明，淡水區房市交易集中在淡海新市鎮一帶，受到淡江大橋、淡北道路的交通改善利多加持，及生活機能逐漸完備影響下，許多通勤族選擇在此購屋。此外，淡水擁有雙北市區少見的自然景觀，也吸引退休族群、外籍人士移居此處。而且在每坪平均單價不到 30 萬的吸引下，考量到荷包的首購、小資族也會前來購屋置產，因此近年淡水區交易量都名列前茅。

2024 全台行政區交易量第四名，則由台中市西屯區以年成交 2,757 棟拿下，相較於 2023 年，交易量逆勢成長 8% 之多。有巢氏房屋 12 期逢甲聚利加盟店長蘇一峻表示，自台中縣市合併後，西屯區一直是台中的主力發展中心、也是傳統蛋黃區，不僅住宅物件需求大、交易量更是穩定。也因為發展時間早，百貨公司、公園、學區等建設，也都相當優秀和完備，加上捷運藍線未來也會貫穿西屯區，讓交通便利性再升級。從房價來看，西屯區交易量主要以中古屋為主，每坪平均單價約為 36 萬元，相較於鄰近北屯區的預售和新成屋的推案區塊，西屯區機能更佳完善，也因此交易量能逆勢成長。