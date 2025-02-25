〈焦點股〉鋼聯去年EPS達7.47元 跳空開高爆量站上所有均線

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 13:16

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以氧化鋅銷售收入及客戶廢棄物再利用收入的鋼聯 (6581-TW)) 公布去 (2024) 年全年財報、每股純益達 7.47 元並為史上第三高，同時，鋼聯董事會也決議每股分配現金股利 6 元、配發率 80.32%，股價 (25) 日跳空開高站上所有均線，5 日與季線交叉在 111 元形成短線強力支撐。

鋼聯營收主要為銷售氧化鋅收入及客戶廢棄物再 利用收入，客戶廢棄物再利用依實際再利用量認列收入，2025 年 1 月氧化鋅出貨數量為 5193 噸、年增 14%，營收 1.85 億元、年增 13%，受惠國際鋅價優於 2024 年同期，1 月自結，稅前盈餘 7048 萬元、年增 32%。

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鋼聯今天走勢逆勢上漲，爆出逾 300 張的大量，明顯較昨日的 22 張大增，最高價 118 元同時，線型呈現多頭排列，5 日與季線交叉在 111 元形成短線強力支撐。