〈房產〉去年Q4預售成交月月不到6000件 329檔期成今年首發風向球

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 14:52

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根據最新實價預售揭露資料顯示，去年 12 月預售揭露件數不到五千件，連續三個月都跌破單月 6000 件，對比去年央行出手之前的 3-7 月平均單月 1.5 萬件預售案成交，去年第四季總和相當於去年旺季時的一個月量能，房仲業者指出，此一現象顯示去年房市的 928 檔期買氣的確有點冷，今年 329 檔期則是一個重點觀察指標。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，去年第三季央行出手後，房市就涼涼了，一手市場剩下個案表現，已經不再如同上半年全面熱銷，二手市場房市也因為信心降溫與房貸問題，交易量明顯萎縮，現在房市已經進入自用當道市場，接下來 329 檔期則是一個重點觀察指標，但消費者可能更在意個案是否有賣點與個案是否有更多牛肉端出。

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依統計顯示，2024 年 3-7 月預售揭露平均單月可達 1.5 萬件，預售市場買盤呈現發爐狀態，在央行出手管控房貸之後，預售市場就呈現快速降溫， 10-12 月連續三個月單月都跌破 6000 件，整個 928 檔期買氣清淡，若以區域來看，這次呈現全面性的量縮，六都加上新竹地區 12 月和 6 月相比普遍衰退 65%-81%，顯示全台預售買氣相當理性。

2024 年 12 月六都加上新竹地區，全數預售單月揭露件數都不到一千件，12 月台北市剩下 247 件，和旺季 6 月相比衰退 65%，新北市 651 件，較 6 月減少 74%，桃園市 703 件較 6 月衰退 76%，新竹地區 266 件較六月減少 69%，台中 819 件較 6 月少 76%，台南市 430 件較 6 月少 65%，高雄市 486 件較 6 月少 81%。