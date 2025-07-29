跟風DeepSeek踢鐵板 Meta重整AI策略路線、考慮放棄開源策略

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-29 22:00

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據《CNBC》周二 (29 日) 報導，Meta (META-US)急於跟進中國 AI 新創 DeepSeek 的技術，卻推出讓開發者大失所望的 Llama 4。執行長祖克柏決定砸重金重組 AI 部門，挖角頂尖人才，甚至考慮放棄行之有年的開源策略。這場 AI 競賽挫敗迫使 Meta 全面檢討與 OpenAI 的對抗策略。

Meta正重新評估AI策略路線，同時啟動人才挖腳戰，欲加強與OpenAI的競爭實力。(圖:Shutterstock)

Meta 向來善於借鑑對手創新，但今年急於模仿中國 AI 實驗室技術的策略卻大翻車，迫使公司徹底檢討 AI 發展路線。

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消息人士透露，為了跟上中國新創 DeepSeek 的腳步，Meta 推出新版 Llama 4 AI 模型，沒想到第三方開發者反應冷淡。用戶回饋差到讓祖克柏決定砸重金改組 AI 部門，目前仍在評估更多策略調整。

因中國 DeepSeek 亂了陣腳

這場風波起於今年 1 月，中國開源 AI 模型 DeepSeek R1 的橫空出世讓 Meta 措手不及，公司被迫重新檢視 Llama 的核心架構。

DeepSeek 的 R1 採用「專家混合」(MoE) 架構，就像 OpenAI 的 o1 系列，擅長處理解數學或寫程式這類複雜任務。反觀 Meta 過去的 Llama 都是「密集型」模型，雖然效能較低但開發者容易上手整合。

DeepSeek 開源版本一推出就震撼業界，因為它的訓練和運行成本看起來比競爭對手便宜許多。Meta 高層認為找到了製造高效 MoE 模型的訣竅，有望一舉超越 OpenAI。

策略急轉彎反而栽跟頭

雖然 Meta 內部有聲音主張 Llama 4 應該沿用密集型架構，公司最終還是選擇跟風 MoE 路線。Meta 今年 4 月先推出兩個小版本，預告「重量級版本」稍後登場。

問題是新架構根本不受開發者青睞，他們原本期待看到 Llama 3 的進化版，結果卻是個難以駕馭的新玩意。知情人士指出，Llama 4 面對中國其他開源模型也沒展現明顯優勢。

重金挖角組夢幻團隊

Meta 從 6 月開始展開 AI 人才搶奪戰，先是挖來 Scale AI 執行長 Alexandr Wang 擔任首席 AI 長，負責新成立的「超級智慧實驗室」。

這個實驗室由 Wang 和前 GitHub 執行長 Nat Friedman 共同主導，Friedman 6 月也加入 Meta，還帶來事業夥伴 Daniel Gross。Gross 先前是 AI 新創 Safe Superintelligence 執行長，Meta 曾想併購這家公司但被共同創辦人 Ilya Sutskever 打槍。

Meta 更從 OpenAI、蘋果、Google 等對手那裡挖來一票頂尖研究員，前 OpenAI 研究員趙盛佳（Shengjia Zhao），並任命他為新實驗室首席科學家。

開源政策大轉彎？

Meta 高層和新來的明星團隊正在質疑公司行之有年的開源 AI 策略，甚至考慮取消「重量級版本」發布，改為開發不對外公開的專屬模型。

面對外界質疑，Meta 發言人強調「開源 AI 立場沒有改變」，並承諾「持續推出領先的開源模型」。不過話鋒一轉又說，公司「過去也不是什麼都公開，未來會繼續開發開源和封閉模型」。