史上最「開源」的開源！富達王陶沙：DeepSeek讓AI賽道良性競爭 台廠續受惠
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 09:26
中國新創公司 DeepSeek 推出日前推出低成本 AI 模型，顛覆全球市場，富達國際基金經理王陶沙認為，DeepSeek 的出現及「開源」改寫 AI 原本是美國科技大廠獨大的生態，未來可望百花齊放，AI 模型趨於低成本、AI 應用的加速普及，未來甚至像電力一樣普遍。而台積電 (2330-TW)(TSM-US) 身為全球晶圓代工龍頭，技術難被超越，加上台廠 AI 供應鏈，台股可望繼續受惠 AI。
DeepSeek 推出 AI 模型，效能不僅媲美 ChatGPT 和 Meta 的 Llama，宣告成本僅 560 萬美元，更只有 Llama 的 1/10，王陶沙認為，雖然截至目前市場對中國科技崛起的反應可能過於情緒化，但這並不意味著美國科技產業會因此衰退。
在這條原本是美國科技大廠主導的賽道上，遊戲規則已被改變。她認為將有 2 大影響，一是科技大廠未來在科研的資金投入幅度，態度會轉趨審慎，更重視性價比，畢竟 DeepSeek 的產品已讓 Open AI 首當其衝、倍感威脅，相信他們的團隊正日以繼夜苦思，下一步如何推出更革命性的競爭產品。
第二個則是 DeepSeek 的「開源」，對提升整體 AI 效能上有大大助益，產生良性的雙向競爭。王陶沙指出，DeepSeek 可說是「截至目前最開源的『開源』」，它歡迎所有人運用它的原始碼去繼續開發及「疊加」改良，把競爭門檻降低了，讓全世界有興趣的人都團結起來，這也加速了 AI 應用的加速普及化，儼然是另一個 AI 模型的「造浪者」，為 AI 掀起另一陣濤天巨浪。
至於 DeepSeek 對亞洲的台、日、韓半導體供應鏈是否造成衝擊，王陶沙表示，台灣因為有 TSMC（台積電），有能力量產目前全世界最先進的 3 奈米晶片，並且今年已預計生產 2 奈米，在全球晶圓代工的霸主地位無法撼動，加上台灣掌握重要 AI 零組件的供應鏈，台廠、台股可望繼續受惠 AI，這點無庸置疑。
至於川普關稅政策對台灣的影響，野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，台灣半導體供應鏈以上中游為主 (IC 設計、晶圓代工)，並非最終進口商品，預計受關稅影響不大；即便是下游廠商 (ODM)，台灣也擁有技術優勢以及重要產能，議價能力強有機會轉嫁成本給客戶。
另一方面，台灣在全球 PC 和伺服器代工產能上也佔據主導地位，美國若是想繼續發展 AI，不管是繼續投資 AI 伺服器，或是 AI PC 等終端應用，都只會增加對台灣代工的依賴。DeepSeek 指出算力資源重要性，然而算力堆疊並非加強 AI 的算力是唯一解方，CSP 加速開發及採用自研 ASIC，以利成本結構控管及降低對 Nvidia 晶片之依賴。
此外，張繼文也看好 DeepSeek 出現以後，帶動 AI 訓練成本降低，以及模型縮小均有利於加速 Edge AI 應用發展，刺激 PC、手機等終端消費產品需求，除了有利於軟體產業發展外，更為台灣 AI 供應鏈指出，有利台股多頭格局。
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