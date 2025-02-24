史上最「開源」的開源！富達王陶沙：DeepSeek讓AI賽道良性競爭 台廠續受惠

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 09:26

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中國新創公司 DeepSeek 推出日前推出低成本 AI 模型，顛覆全球市場，富達國際基金經理王陶沙認為，DeepSeek 的出現及「開源」改寫 AI 原本是美國科技大廠獨大的生態，未來可望百花齊放，AI 模型趨於低成本、AI 應用的加速普及，未來甚至像電力一樣普遍。而台積電 (2330-TW)(TSM-US) 身為全球晶圓代工龍頭，技術難被超越，加上台廠 AI 供應鏈，台股可望繼續受惠 AI。

DeepSeek 推出 AI 模型，效能不僅媲美 ChatGPT 和 Meta 的 Llama，宣告成本僅 560 萬美元，更只有 Llama 的 1/10，王陶沙認為，雖然截至目前市場對中國科技崛起的反應可能過於情緒化，但這並不意味著美國科技產業會因此衰退。

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在這條原本是美國科技大廠主導的賽道上，遊戲規則已被改變。她認為將有 2 大影響，一是科技大廠未來在科研的資金投入幅度，態度會轉趨審慎，更重視性價比，畢竟 DeepSeek 的產品已讓 Open AI 首當其衝、倍感威脅，相信他們的團隊正日以繼夜苦思，下一步如何推出更革命性的競爭產品。

第二個則是 DeepSeek 的「開源」，對提升整體 AI 效能上有大大助益，產生良性的雙向競爭。王陶沙指出，DeepSeek 可說是「截至目前最開源的『開源』」，它歡迎所有人運用它的原始碼去繼續開發及「疊加」改良，把競爭門檻降低了，讓全世界有興趣的人都團結起來，這也加速了 AI 應用的加速普及化，儼然是另一個 AI 模型的「造浪者」，為 AI 掀起另一陣濤天巨浪。

至於 DeepSeek 對亞洲的台、日、韓半導體供應鏈是否造成衝擊，王陶沙表示，台灣因為有 TSMC（台積電），有能力量產目前全世界最先進的 3 奈米晶片，並且今年已預計生產 2 奈米，在全球晶圓代工的霸主地位無法撼動，加上台灣掌握重要 AI 零組件的供應鏈，台廠、台股可望繼續受惠 AI，這點無庸置疑。

至於川普關稅政策對台灣的影響，野村投信投資策略部副總經理張繼文指出，台灣半導體供應鏈以上中游為主 (IC 設計、晶圓代工)，並非最終進口商品，預計受關稅影響不大；即便是下游廠商 (ODM)，台灣也擁有技術優勢以及重要產能，議價能力強有機會轉嫁成本給客戶。

另一方面，台灣在全球 PC 和伺服器代工產能上也佔據主導地位，美國若是想繼續發展 AI，不管是繼續投資 AI 伺服器，或是 AI PC 等終端應用，都只會增加對台灣代工的依賴。DeepSeek 指出算力資源重要性，然而算力堆疊並非加強 AI 的算力是唯一解方，CSP 加速開發及採用自研 ASIC，以利成本結構控管及降低對 Nvidia 晶片之依賴。