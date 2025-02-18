〈房產〉永慶加盟四品牌2024再創新高 全台46店業績破億、362人業績逾千萬

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-18 18:19

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永慶房產集團 2024 年大豐收，不僅總銷金額締造 1.09 兆的傲人新紀錄，幫助約 13 萬組次的客戶（註）圓滿購售屋服務，旗下四大加盟品牌－永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產－全台績效也突破新高，共有 46 間加盟店業績突破 1 億元、362 位人員業績達 1000 萬元，年增率雙雙超過 90%，是實至名歸的「最強創業平台」，更是經紀人員「最佳發展平台」。

永慶加盟四品牌 2024 年吸引逾 1 萬名菁英加入，更締造 362 位「千萬經紀人員」較前一年成長率破百。(圖：永慶提供)

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永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，好成績主要歸功於四大因素。第一、備受加盟夥伴讚賞的〈聯賣平台〉，作業公開透明，帶動配案和成交速度。第二、持續優化的數位工具和系統平台，如〈i 智慧 Pro 系統〉、〈智能經紀人 APP〉，助攻人員提升服務效率，協助管理階層了解團隊進度、即時支援。第三、教育訓練、課程資源充沛，除了房仲經營管理師、業務戰技講座等實體課程，〈i 學苑〉還有超過 1,300 堂的線上課程，提供新人、資深人員、店東長持續精進專業。第四、加盟四品牌堅持追隨永慶集團的「誠實品牌力」，不僅贏得客戶肯定，更拉大與同業的差異，在在都助攻永慶加盟四品牌締造佳績。

永慶房產集團指出，值得一提的是，永慶加盟四品牌 2024 年業績突破 1 億元的加盟店數，相比 2023 年大增 22 間店、成長率突破 9 成，更有 3 間店年度業績超過 2 億元，亮眼成績單傲視台灣房仲業。而業績破億加盟店數以高雄市的 14 間店、新竹縣市的 11 間店，名列前兩名，桃園市的億級店數則成長最多，從 3 間店躍升為 9 間店，成長率高達 200%，台中市也以 8 間億級加盟店緊追其後。顯見在永慶加盟優勢的助攻下，各地加盟店都有傑出表現，持續印證「加盟第一品牌」及「最強創業平台」的美譽。

永慶房產集團 2024 年全台「千萬經紀人員」高達 518 位、突破歷史新高，是全台房仲第一品牌。(圖：永慶提供)

永慶房產集團指出，除了突破億加盟店數突破新高，永慶加盟四品牌 2024 年業績突破 1000 萬元的經紀人員，也多達 362 位，相較 2023 年大增 192 位，年增率站上 110%，展現「最佳發展平台」實力。

其中，新竹縣市業績破千萬夥伴達 90 位、搶佔第一，高雄市以 82 位、桃園市以 60 位名列第二、第三；新北、苗栗、南投、雲林、台南、屏東等地的千萬經紀人員數量，年增幅也都超過 100%。傑出績效更吸引逾 1 萬位人才加入永慶加盟四品牌，預計在此開創事業新高峰。

值得關注的是，若加上永慶房屋 156 位千萬業績經紀人員，永慶房產集團 2024 年千萬業績經紀人員高達 518 位，不僅刷新集團新高紀錄，更震撼台灣房仲業。

展望 2025 年，莊志成總經理表示，雖然今年房市景氣不被看好，但逆勢成長、先蹲後跳向來是永慶集團的強項，而且有多次的成功經驗。歡迎想開創房仲事業、挑戰更大事業舞台的菁英加入，親身體驗「最強創業平台」、「最佳發展平台」的魅力。