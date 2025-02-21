品牌加持 鄉林建設雲林新案開案半年銷售突破九成

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-21 19:08

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鄉林建設雲林新案開案半年銷售突破九成，圖爲接待中心。(圖：鄉林提供)

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向來「說到做到」推案風格深獲市場信賴的鄉林建設，旗下建案廣受好評，兩年多前推出員林的鄉林圓頂 228 戶預售案，創下 10 天完銷紀錄。該案即將完工，其飯店式社區規劃，包括大廳、輕食吧、露天滿水位泳池、景觀庭園、閱覽室及宴會廳等高質感公設，均受到買家高度肯定，被譽為當地飯店式住宅標竿。

鄉林建設鄉林雲峰公設示意圖。(圖：鄉林提供)

這股熱潮延續至雲林斗六，「鄉林雲峰」承襲涵碧國際飯店宅概念，並融入在地人文特色，成功引發市場話題。根據當地房仲施先生觀察，雲林傳統住宅市場以透天厝為主，過去雲林當地大樓產品往往要兩至三年才能去化。然而，「鄉林雲峰」開案半年即售出 200 戶，不僅刷新當地大樓銷售速度紀錄，也顯示市場對高質感大樓住宅的接受度提升。

鄉林雲峰大廳示意圖。(圖：鄉林提供)

施先生表示，相較於都會區，雲林地區的大樓產品過去較少強調公設與管理服務，使得高端客層對社區型大樓接受度不高。然而，鄉林建設此次選址市中心，鄰近斗六國中與高中，具備完善生活機能，加上高規格社區規劃，吸引許多原本居住透天的買家進場，甚至有企業主一次購買 2 至 3 戶，顯示高端市場潛力。

台中經商的雲峰已購戶陳先生說，他因老家在斗六，透過網路廣告得知「鄉林雲峰」推案，第一時間前往了解，最終決定購買兩戶合併使用，讓父母與孩子共同居住，實現返鄉安家的心願。他表示：「在斗六很少有飯店式管理的社區，而且還有兒童遊戲室和宴會廰、畫室，選擇此案不僅為了家人生活品質，也希望父母能安心享受退休生活。」

鄉林雲峰宴會廳示意圖。(圖：鄉林提供)

另一位準住戶吳小姐則分享，她目前住在虎尾，先生在斗六工作，考量兩名子女即將進入小學，發現該案鄰近明星學區，從國小至高中皆在 12 年國教範圍內，加上社區位於市中心，鄰近文化路與火車站商圈，交通與機能完善，小孩上下學都很方便，讓她很放心，因此在看房並與家人討論後迅速決定購買。

鄉林建設總經理方偉民說，鄉林堅持「在最好的地段，蓋最好的房子」。鄉林雲峰斗六市中心 1650 坪基地，僅使用 500 坪規劃大樓，其餘 1150 坪保留作為戶外綠地空間，把所有公設都規劃在 1 樓，包括涵碧無邊際泳池、健身房、咖啡輕食吧、宴會廳、KTV、青少年遊憩室、兒童遊戲室、多功能畫室、天際茶屋、BBQ 及露營區… 等近 20 項涵碧美學全齡公設，為住戶創造” 回家就像是渡假” 的全新生活體驗。

打造鄉林在雲林的第一座全齡化酒店式管理的休閒社區，不僅是把老人和小孩的需求都考慮完善，更把斗六在地士紳「雲林首富吳秀才宅邸」的概念，也融進建案的規劃設計中。基地緊鄰斗六國中、高中，充滿書香氣息，昔有孟母三遷，說明環境對於教育的重要性，所謂吳秀才宅邸的概念，未來在社區的三進院落與畫室、圖書室可以充份展現。

匯聚綠能、科技、智能、美學及防疫於一身，將打造讓生活全面升級的國際趨勢名宅，最值得為家人留一間最好的涵碧飯店宅，代代傳承，此案熱銷，反映出雲林購屋族群對於品牌建設與飯店式管理的高度認可。未來，鄉林將持續深耕市場，提供更高品質的住宅產品，滿足不同客層的需求。