〈房產〉外國人2024台中購屋最愛這兩區 香港人最愛買
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-24 13:36
台中房市的外籍買家來自哪裡？又最喜歡在哪購屋呢？房仲業者彙整台中市外國人取得建物數據，2024 年全市外籍購屋人數為 84 人，較 10 年前的 76 人微幅增加，但去年以香港 14 人最多，其次為馬來西亞 13 人， 2024 年外國人的購屋熱區，則由南屯、北屯並列冠軍。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，外籍購屋者的背景及購屋區域變化，受國內的房地產政策牽動。10 年前購買人數冠軍的英屬維京群島與第四名的貝里斯，為國內外富商設立公司以節稅的避稅天堂，因此兩地來台購屋的買家，大多數是私法人背景。
然而近年國內房市歷經房地合一稅、平均地權條例修正案等改革，境外私法人的重稅期拉長，購屋程序更繁複，使台中的外籍買盤，從「投資型私法人」，轉向「自用型個人」，避稅天堂的買家也因而退居二線，由香港、馬新、日韓等具地緣性的亞洲買方取代，尤其香港、馬來西亞因語言、文化與台灣的同質性較高，所以長年是房市外資買盤的主力。
陳定中指出，台中外籍買方的置產目的從投資轉向自用，也促成購屋熱區的洗牌。以往西屯區因是台中的經貿核心，且豪宅供給多，吸引投資置產型的私法人目光，但近年買盤朝自用靠攏後，購屋標的不再侷限於高價豪宅，生活機能便利的平價小宅也頗受歡迎，因此緊鄰西屯區但房價相對便宜的南屯、北屯、西區等地，反而更受現今外籍買家的青睞，甚至近年發展日盛的清水、梧棲等平價海線城鎮，也晉身外籍購屋熱區前五強。
第一建經研究中心副理張菱育表示，外籍人士想在台灣購屋需「平等互惠」，也就是其母國需開放台灣人在該國取得房地產，我國才允許該國人士在台置產。因此包括澳門、越南、印尼等地，雖有不少國民來台就業、就學，但因不符合平等互惠原則，所以即便在台人數眾多，始終不是台灣房市的主要外資買盤。
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