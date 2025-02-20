〈房產〉房市冷氣團綻放實力 海悅2024年北台灣住宅代銷接案奪冠、新聯陽居亞軍

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-20 11:08

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市調機構統計，北台灣 2024 年十大代銷在住宅產品接案狀況（不含商辦、廠辦建案），依接案量統計依序為海悅 (2348-TW)、新聯陽、甲山林、新理想、創意家、新高創、信義、聯鑫、漢華、甲桂林，接案量介於 248 至 1694 億元，總接案量來到 6523.3 億元，年增 27.7%。

其中，居冠軍的海悅去年在北台灣的住宅市場代銷接案量 1694 億元。

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住展發言人陳炳辰指出，2024 年上半年房市一片欣欣向榮，推案都走順銷，代銷業者大嚐甜頭，紛紛搶接大案，創造量體，雖然下半年的銀行貸款滿水位危機、央行新一波打炒房政策，逆轉市場信心，但早已承接規劃的新案難以說停就停，持續累積案量，此次奪下冠亞軍的海悅、新聯陽指標案不乏在冷氣團中登場，展現接案實力外，指標大案量多價高，也只有老字號大代銷更具銷售上的信心。

2024 年十大代銷之首的海悅，總接案量 1694 億元，新北市淡海新市鎮的「新海城」，與中和區捷運宅「大同新紀元」，還有各達百億元量體的「METRO PARK」、「META PARK」，其中「大同新紀元」在房市寒冬中仍傳買氣。

居二、三名的新聯陽、甲山林與去年名次相同，新聯陽接案量來到 1410.4 億元，承接總銷 600 億元台北市文山區指標大案「元利四季莊園」成為最大助攻力道，另外手握台北市南港區「東方大境」、大安區「吾雙」，顯示其在都會區銷售經驗受到青睞，能長期與高價案建商合作，案量穩定。

季軍甲山林在去年承作住宅案量為 967 億元，多有自建自售案，且量體不小，促成在代銷與建商的十大排行上雙贏，又接下興富發 (2542-TW) 台北市文山區的百億元大案「信義富境」，與茂德逾 60 億元的新北市三重區案「公園 66」，知名建商的指定配合，強強聯手造就佳績。

陳炳辰分析，2025 年房市狀態動盪，代銷將面對建商開價不讓步，買方不降不進場的雙重壓力，考驗銷售技巧、與建商之間的默契、對於市場風向掌握度，及自身資產實力，是否有代銷遭中途汰換，或有更積極的新生力軍崛起，為蛇年排行可注意之處。

同時，2025 年甲山林因自建自售案有一定量體，有利立於不敗之地，創意家則擁千億元案「南港國際臺鐵調車場案」，聯鑫持續深耕新北市林口區，已得手百億元大案，加上不會缺席的海悅與新聯陽， 榜上名單雛形或可預見。