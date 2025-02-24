打造科創開源之城！民企座談會一周後深圳打出組合拳 將推「開源合夥人」計畫

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-24 17:40

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中國深圳市政府周日 (23 日) 舉行一場名為「打造最好科技創新生態和人才發展環境」記者會，打出「組合拳」營造科技創新生態，將探索實施「開源合夥人」支持計畫，最高支持 3 千萬人民幣，打造科創開源之城。

《深圳衛視》報導，中共深圳市委科技創新委員會辦公室主任、市科技創新局局長張林在會上分 11 個方面打造深圳科創新生態有關情況進行介紹。一是持續推動全社會加大創新投入。根據中國國家統計局 2024 年數據，深圳全社會研發投入 2236.61 億人民幣、成長 18.9%，連續 9 年保持兩位數增長，研發投入強度達 6.46%，其中企業研發投入佔比達 93.3%，並將推動全社會研發投入持續保持 10% 以上增長。

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二是發揮企業科技創新主體作用，深圳 90% 以上的創新型企業是本土企業，90% 以上的研發機構、研發人員、研發資金等都在企業，90% 以上的職務發明專利和重大科技專案發明專利等都出自企業。

三是堅持海納百川大力引才育才，目前全市高層次人才 2.62 萬人，留學回國人員 22 萬人，技能人才 406 萬人，各類人才總量 700 萬。 920 名深圳學者入選全球前 2% 頂尖科學家榜單。

四是實施鯤鵬青年創新創業合作計畫，深圳市連 7 年聯合深交所推出優秀創賽專案線上路演活動，助力企業融資 80 多億元。截至目前，深圳系列創業賽事已培育 26 家上市企業、320 餘家國家級專精特新「小巨人」企業、4600 餘家國家高新技術企業，湧現出像晶泰科技、元戎啟行、海柔創新等一大批 AI、機器人新賽道的新銳企業。

五、六則分別是為建立完善無憂安居體系跟樂業辦公體系，深圳市將為高校應屆畢業生來深求職提供免費住宿天數從 7 天延長到 15 天，另正在規劃建設 525 平方公里的「20 個先進位造業園區 + 20 個科技創新集聚區」，將打造更加智慧化標準化產業園區。市區聯動集中推出不少於 400 家孵化器、眾創空間、科技園區等各類產業創新空間面積 1600 萬平方公尺，為新創企業梯度配置「一張辦公桌、一間辦公室、一層辦公樓」空間，「只收夢想 不收租金」為創業助力。

七為強化科技金融支援，深圳市將進一步健全促進科技創新的多層次金融服務體系，引導銀行業加強科技信貸支援，保險業積極發展智能駕駛、無人機等科技保險產品，證券業加大企業上市、再融資、併購等支援，創投業持續壯大耐心資本、大膽資本，依託前海股權交易中心建設「專精特新」專板，近期將出台促進風投創投高質量發展政策檔，引導創投機構投早投小投長期投硬科技。

八是發揮科技創新支撐作用，加快解決重點產業鏈「卡脖子」問題。深圳將繼續實施市科技重大專項，「揭榜掛帥類」項目資助額度最高 3000 萬人民幣、論證類專案資助金額最高 1 億元、建設國際先進技術應用推進中心、概念驗證中心和中小試基地最高資助 2000 萬元，以及提升重點實驗室政策，對市重點實驗室最高資助 500 萬元，對牽頭在深全國重點實驗室最高資助 3000 萬元。

九是大力推動場景應用和市場開拓。深圳堅持把整座城市作為新技術新產品的試驗場，深入開展新場景大規模示範應用，在先進製造、低空經濟、金融服務、政務服務、城市治理、交通運輸、公共安全等領域開拓一批應用場景，累計發佈近 200 個「城市 + AI」應用場景，在全國率先將政務服務系統接入 DeepSeek 系列大模型，上線運行「深小 i」 AI 助手。

十為深入推進面向國內外的開放創新合作。世界無線局域網應用發展聯盟、國際星閃無線短距通信聯盟等 6 大國際組織落戶深圳，累計輸出 138 項團體標準，加強同共建「一帶一路」國家和地區科技合作，引導深圳企業在海外設立 100 多個研發中心，接下來深圳將更大力、更開放對接全國全球創新資源，對國際合作專案最高支援 3000 萬人民幣， 大力支持企業主導或參與制定新一代移動通信技術、AI、雲端運算與邊緣計算等領域國際標準。支援企業廣泛布局研發中心，集聚用好人才及各類創新資源，積極融入全球創新網路。 探索實施「開源合夥人」支持計劃，打造科創開源之城。

最後，打造一流經商環境和高品質生活環境。深圳將持續深化經商環境改革，開展包容審慎監管，推行沙箱監管模式，在重點領域建立「免申即享」政策清單，做好智慧財產權的創造申請維護保護使用，支援深圳證交所建設好科技成果與智財權交易中心，在全社會營造鼓勵創新、寬容失敗的良好氛圍。近期，我們將推出新一輪優化市場化經商環境工作方案，進一步加強民營經濟權益保護，支援更多民間資本參與重大項目建設，厚植民營經濟發展沃土。