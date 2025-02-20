無人機+鋼鐵股原來有這些利多？今年走傳產+原物料行情要這樣把握。

摩爾投顧 - 陳冠廷分析師 2025-02-20 17:04

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台積電 (2330-TW) 股價近期偏震盪，廣達 (2382-TW)、鴻海(2317-TW) 則已經失去 2023-2024 的強勁走勢，過去 2 年台股是靠 AI 代工業創造的榮景，而過去 2 年確實像 AI 伺服器、散熱、機殼、IC 設計、晶片、半導體設備等，很多翻倍的股票。在廣達營收大幅成長下，股價卻無法像 2023 年如此飆升，這代表廣達當前的營收成長，在先前的漲幅裡已經反映了。

DeepSeek 崛起帶起大陸經濟和科技業的信心，從陸港股價指數而言，確實已結束空頭走勢，這已經領先反映大陸經濟將可能落底後迎來回升，這將帶起房市，還有原物料需求。而大陸 AI 供應鏈若因 DeepSeek 而崛起，勢必對台灣 AI 代工起到排擠效應。因此判斷，今年經濟成長，有可能會靠傳產和原物料的漲價行情來帶動，已不是先前的 AI 技術成長帶動為主。

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美國熱軋母材每公噸突破 900 美元，單月大漲 21%，這顯示鋼鐵原料確實在漲價，漲價就是最明確的利多訊號，因為這是需求推升的，是真金白銀買出來的。大陸經濟往上，對原物料的需求會一波波帶動，這比烏克蘭重建是更長線的利多。鋼鐵股從 2021 年低迷 3 年半甚至以上，跌出低位階的空間。循環就是有上有下，鋼鐵股跟航運一樣，都是整個族群齊漲齊跌，因為循環性很明顯，景氣行情必定會有循環，所以鋼鐵股不會永遠低迷。就像大陸經濟也不會永遠低迷一樣。中鴻 (2014-TW)、中鋼(2002-TW)、海光(2038-TW)、燁興(2007-TW) 都偏低檔仍可留意。

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