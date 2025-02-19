3000元家電補助快沒了！經濟部：今年補助減少60萬台10月底截止 怎麼申請看這裡

114 年度「住宅家電汰舊換新節能補助」宣布啟動，民眾只要將家中老舊冷氣機及電冰箱汰換為一級能效產品，每台新機可申請補助 3,000 元。經濟部表示，受立法院凍結部分補助預算影響，預估今年將減少補助 60 萬台，並縮短申請期間至 10 月底，如經費用罄則提前截止受理。



家電汰舊補助於 112 至 113 年辦理期間，累計促成 322.8 萬台冷氣、冰箱汰舊換新，年節電量約 19.3 億度，實施成果良好。推估國內住宅老舊家電還有 408 萬台，為加速舊機汰換升級，落實深度節能目標，未來兩年將持續推動補助措施，經濟部 114 年已編列 68 億元預算，預計汰換 207 萬台。



經濟部能源署指出，今年補助預算經立法院凍結 20%，不僅影響審案行政作業，補助台數也將縮減至 147 萬台，預估有 50 萬戶失去受惠機會。經濟部今 (19) 日公告 114 年度補助購買期間至 114 年 10 月 31 日，行政院公報將於明日刊登，在目前可用預算額度內，將受理申請補助至 114 年 10 月 31 日，如經費用罄將提前截止，請民眾特別留意。



今年補助申請方式維持不變，住宅用戶於補助期間內購置一級能效冷氣、冰箱，配合回收家中舊機，即符合補助資格。備妥身份證件、存摺封面、裝機地址電費單、統一發票、產品保固卡、廢四機回收聯單等文件影本後，可直接至補助專屬網站 (https://save3000.moeaea.gov.tw) 線上申請，或填寫紙本申請表，併同其他佐證文件，以掛號郵寄至指定信箱 (板橋郵政 8-17 號信箱)。



能源署表示，過去兩年有八成以上民眾透過網路申辦補助，為了提升線上申請的便利性，今年會持續運用 OCR 光學辨識技術簡化資料輸入流程，縮短申請所需時間。建議民眾多利用 24 小時不打烊的線上申請服務，在家就可輕鬆送件，不僅快又省力，更有助於節能減碳。



民眾申請案件將於總統府公告 114 年預算案後，陸續辦理撥款作業。能源署提醒，如購買一級能效冷氣、冰箱，還可向財政部國稅局申請「購買節能電器退還減徵貨物稅」，每台最高退稅 2,000 元，等於汰換家中老舊冷氣或冰箱，改用一級能效產品，合計可享最高 5,000 元的節能優惠。



有關家電汰舊補助詳細規定，民眾可參閱補助專屬網站公開資訊，申請過程如有任何問題，亦可透過線上文字客服，或於每日上午 8 點至晚間 9 點，撥打補助專線電話 (02-29559666)，向專業客服人員諮詢協助。