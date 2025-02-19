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鉅亨速報 - Factset 最新調查：雙鴻(3324-TW)EPS預估上修至21.06元，預估目標價為791元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 22:10


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對雙鴻(3324-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.9元上修至21.06元，其中最高估值23元，最低估值19.92元，預估目標價為791元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值23(23)40.5152.6
最低值19.92(19.92)29.9933.23
平均值21.05(21.02)34.5743.11
中位數21.06(20.9)33.4442.7

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值16,016,53026,156,00032,385,270
最低值15,779,00020,377,00023,761,820
平均值15,848,66022,498,72027,393,260
中位數15,796,00022,273,04026,892,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS14.2814.6813.1212.88
營業收入
(單位：新台幣千元)		12,712,62913,856,99114,257,90712,214,199

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3324/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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