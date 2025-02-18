搶攻富豪商機！渣打「私人理財中心」今台中開幕 下一站台北信義區

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-18 19:27

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瞄準中台灣的金字塔階層，才獲准開辦高資產客戶適用之金融商品及服務，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）便宣布在台中市設立首家「國際私人理財中心」，於今 (18) 日正式開幕，為集團全球第 11 家國際私人理財中心。渣打銀指出，第二間私人理財中心將落腳於台北市信義區，可望於今年 6、7 月開業，第三間據點可能在台南或高雄，年底前北中南三家私人理財中心全數到位。

渣打銀行總經理邢保利表示，台灣市場在渣打集團的佈局中佔有極為重要的戰略地位，也是排名前三大的財富管理市場。渣打銀行的分行網絡不僅深入富裕族群所在的城市，近年來更不斷升級產品品與服務，透過更貼近客戶需求且兼具數位便利的策略，為客戶財富增值。

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渣打銀行與「INSEAD 歐洲工商管理學院」緊密合作，透過培訓與認證，安排平均年資 10 年以上的客戶關係經理與包含投資顧問、保險顧問、外匯暨投資顧問等領域的財富管理專家，針對優先私人理財客群的專屬需求，結合渣打集團全球市場投資趨勢分析、資產配置建議、家族財富傳承規劃等建議，提供全方位財富管理規劃。

著重客戶隱私需求的渣打「國際私人理財中心」打造貴賓專屬休憩空間以及「私人財富諮詢室」，結合專屬交易櫃台，優先私人理財客戶能在高度隱私的環境中，在完成資產配置規劃後即可完成所有銀行交易，無須另行臨櫃辦理。