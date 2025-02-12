台灣No. 1！經濟部：去年風電新增併網量達1.783 GW 在民主國家居冠

媒體報導台灣離岸風電被迫提前面對國際競爭等問題，經濟部能源署再次澄清，報導所稱風電多花 9000 億是錯誤計算，且台歐雙方已就 WTO 議題取得共識，經濟部同時向國人報告，台灣離岸風電去 (113) 年新增量為民主國家第一。



經濟部能源署已多次澄清，臺灣推動離岸風電是參考英國、德國等歐洲成功發展離岸風電國家作法，初期藉由躉購制度吸引風場業者投入建立市場，才有後續的競價，台灣比起英國、德國等都在更短的時間就進入競價，降低臺灣發展離岸風電成本；報導卻以全球罕見、從未實際買到的一度 2.5 元，去計算所謂的 9000 億元，完全是錯誤解讀。



經濟部能源署補充說明，歐盟於去 (113) 年 7 月 26 日在 WTO 就我離岸風電國產化措施要求進行爭端解決諮商，臺歐雙方經過數回合的建設性諮商溝通後，雙方已於去 (113) 年 11 月已達成暫停 WTO 爭端解決程序共識；經濟部將持續輔導我國具國際競爭力業者進軍國際市場，同時建立關鍵零組件之國內供應鏈，強化台灣能源自主韌性。



根據彭博新財經 (BNEF) 報導，台灣離岸風電 113 年單年新增併網量達 1.783 GW，於民主國家第一，台灣已為世界離岸風電領頭羊之一，而截至 114 年 1 月底，我國已完成 7 座離岸商業風場建置，風力機設置累計 374 座，併網容量為 3.04 GW。