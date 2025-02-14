加碼高風險產業安衛補助至350萬元！勞部擴大補助3K產業 並調高公會補助為50萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 18:28

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協助 3K 傳統產業改善工作環境及提升健康安全勞動力，勞動部修訂「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」(以下簡稱本計畫)，補助企業的勞工人數由 199 以下人放寬至 299 人以下；針對勞工有暴露結晶型游離二氧化矽高風險的產業，114 至 115 年提高補助金額至 350 萬元，相較其他產業增加 100 萬元；同時也將合作公會的補助額度由 30 萬元提高至 50 萬元。

勞動部表示，經檢討 113 年特定製程產業實際參與情形，許多企業表達希望能接受本計畫輔導並投入改善工作環境的意願，卻受限於企業規模未符合規定，特別將補助對象資格放寬至勞工人數在 299 人以下，讓更多願意投資安全衛生設施改善的企業，可運用本計畫的資源。

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此外，由於結晶型游離二氧化矽為國際癌症研究中心分類之一級致癌物，長期職業暴露可能引發肺部纖維化和癌症等疾病，因其潛伏期長，容易忽視相關症狀，為保護可能暴露該物質的產業勞工，如人造石業、鑄造業、陶瓷製品製造業、玻璃製品製造業等，今年將此類產業的補助額度提高為 350 萬元，並為期 2 年，期能鼓勵企業積極改善工程控制設備。

另外，去年首度透過與相關同業公會簽署合作備忘錄，協助特定製程產業強化安全衛生自主管理效能，以公會為合作平台，結合其會員廠商積極參與工作環境改善相關會議、推廣活動與製作技術文件等，因此也調升公會補助金額至 50 萬元，鼓勵公會帶動同業持續精進與實踐職場健康與安全作為。

勞動部為協助傳統中小企業改善工作環境與製程轉型，自 103 年起陸續以鑄造業、表面處理業、染整業、橡膠業、塑膠製品相關產業為對象，推動輔導改善及補助計畫，歷經 10 年累計訪視輔導企業 912 家次、補助 349 家次，工作環境改善補助金額近 3.56 億元，促進企業總投資改善金額達 33.5 億元；去年參與合作的公會也都成立職業安全衛生推動小組，辦理安全衛生交流觀摩會及專業研習活動 7 場次，並與會員廠共同制訂安全衛生技術文件計 17 件，刊登於公會網站或雜誌供業界參考運用，提升職業安全衛生水準。