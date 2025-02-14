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加碼高風險產業安衛補助至350萬元！勞部擴大補助3K產業 並調高公會補助為50萬

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-14 18:28

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加碼高風險產業安衛補助至350萬元！勞部擴大補助3K產業 調高公會補助為50萬。（鉅亨網資料照）

協助 3K 傳統產業改善工作環境及提升健康安全勞動力，勞動部修訂「特定製程產業改善安全衛生工作環境補助計畫」(以下簡稱本計畫)，補助企業的勞工人數由 199 以下人放寬至 299 人以下；針對勞工有暴露結晶型游離二氧化矽高風險的產業，114 至 115 年提高補助金額至 350 萬元，相較其他產業增加 100 萬元；同時也將合作公會的補助額度由 30 萬元提高至 50 萬元。

勞動部表示，經檢討 113 年特定製程產業實際參與情形，許多企業表達希望能接受本計畫輔導並投入改善工作環境的意願，卻受限於企業規模未符合規定，特別將補助對象資格放寬至勞工人數在 299 人以下，讓更多願意投資安全衛生設施改善的企業，可運用本計畫的資源。


此外，由於結晶型游離二氧化矽為國際癌症研究中心分類之一級致癌物，長期職業暴露可能引發肺部纖維化和癌症等疾病，因其潛伏期長，容易忽視相關症狀，為保護可能暴露該物質的產業勞工，如人造石業、鑄造業、陶瓷製品製造業、玻璃製品製造業等，今年將此類產業的補助額度提高為 350 萬元，並為期 2 年，期能鼓勵企業積極改善工程控制設備。

另外，去年首度透過與相關同業公會簽署合作備忘錄，協助特定製程產業強化安全衛生自主管理效能，以公會為合作平台，結合其會員廠商積極參與工作環境改善相關會議、推廣活動與製作技術文件等，因此也調升公會補助金額至 50 萬元，鼓勵公會帶動同業持續精進與實踐職場健康與安全作為。

勞動部為協助傳統中小企業改善工作環境與製程轉型，自 103 年起陸續以鑄造業、表面處理業、染整業、橡膠業、塑膠製品相關產業為對象，推動輔導改善及補助計畫，歷經 10 年累計訪視輔導企業 912 家次、補助 349 家次，工作環境改善補助金額近 3.56 億元，促進企業總投資改善金額達 33.5 億元；去年參與合作的公會也都成立職業安全衛生推動小組，辦理安全衛生交流觀摩會及專業研習活動 7 場次，並與會員廠共同制訂安全衛生技術文件計 17 件，刊登於公會網站或雜誌供業界參考運用，提升職業安全衛生水準。

勞動部進一步表示，113 年起本計畫已擴大適用所有傳統特定製程產業，籲請企業善加運用，透過工程控制及廠房整體改善轉型，顛覆以往傳產工廠潮濕昏暗、高溫悶熱、噪音粉塵及化學品異味充斥的刻板印象，協助企業攬才留才，提升勞工健康安全及促進企業永續發展。

此外，為簡政便民及配合節能減碳政策，已建置補助 e 化系統，今年起申請補助，以線上方式辦理，相關流程、填寫範例及說明會，可至「輔導特定製程產業資訊整合網」查詢 (網址：https://3kto3c.osha.gov.tw/)

文章標籤

勞動部3K產業特定製程產業高風險結晶型游離二氧化矽改善安全衛生工作環境補助計畫

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