思科與IBM重返舞台 老牌科技股也能在AI浪潮中崛起

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-18 20:24

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這些股票吸引投資人的原因之一是，它們相對於一些更為知名的 AI 股，估值較低且股息回報較具吸引力。與長期優於市場的科技股相比，這些公司面對更高的評價門檻。而且，在利率不確定性和進口關稅緊張情勢的背景下，它們的吸引力愈加明顯。

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成熟公司展現防禦性魅力

匯豐的科技研究主管 Stephen Bersey 表示：「在經濟不確定的時期，這些更成熟的公司具備防禦性特徵，這是非常值得青睞的。」他補充道，AI 相關需求的增長也幫助這些公司實現成長，這本來是它們成長放緩的領域。

以思科為例，這家網絡設備銷售商曾在當前科技環境中被忽視，其股價仍遠低於網絡泡沫時期的巔峰。但上周揭曉的最新業績超出預期，並且展現出對於 AI 基礎設施建設的強勁需求，這一消息促使其股價大幅上漲，達到了自 2000 年以來新高。

舊愛重燃：思科與 IBM 的回歸

在華爾街，重新發掘像思科這樣的舊愛成為了一種投資主題。另一個多年未創下新高的股票——IBM，近幾個月也強勢反彈。IBM 上月的預測顯示收入成長強勁，並且與 AI 相關的訂單大幅增長，這讓該公司對未來的長期銷售前景持樂觀態度。

Melius Research 的分析師 Ben Reitzes 寫道：「它曾經被忽視，但現在開始交出好成績，並進行了收購，顯示它可能會實現 5% 以上的成長。」

甲骨文的情況也類似，投資人將其視為雲端運計算領域的主要玩家，與微軟、亞馬遜和 Alphabet 等大型同行並駕齊驅。

老牌科技股的吸引力：便宜且穩定

這些傳統科技公司目前的估值較低，讓它們看起來更具吸引力。例如，思科的本益比不到 17 倍，而「美股七雄」指數的本益比超過 30 倍。此外，思科和 IBM 的股息收益率超過 2.5%，這對科技公司來說異常高。

儘管思科的成長仍較為平緩，預估 2025 財年其收入將成長 4.8%、2026 財年稍微加速至 5%，但這一成長率仍為短期的頂峰，遠低於整體科技行業的預期成長。

儘管如此，較低的本益比可能有助於抵消宏觀不確定性，包括通膨、地緣政治緊張和貿易戰的前景，尤其是如果有更多跡象顯示它們的 AI 成長故事才剛剛開始的話。