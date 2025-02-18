關稅緊張局勢未能動搖美股多頭預期

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-18 20:07

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隨著關稅緊張和持續高企的通膨波動美股，華爾街樂觀預測人士依然鼓勵投資人保持信心。Evercore ISI 分析師 Julian Emanuel 表示，投資人不必擔心重演 2018 年情況，當時川普發動的貿易戰和聯準會 (Fed) 的升息讓股市震盪，標普 500 指數當年下跌 6%，是十年來表現最差。

然而 Emanuel 指出，目前的情況與 2018 年不同，這對股市多頭有利。首先，儘管通膨數據超出預期，但通膨壓力的預期仍然保持穩定，因此沒有理由認為 Fed 會轉向鷹派政策。此外，與蓬勃發展的人工智慧 (AI) 領域相關的股票仍然呈現強勁成長，即便這些股票的估值較高。

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Emanuel 強調：「AI 帶來的生產力長期成長潛力是市場中的強大力量，這在一定程度上抵消了投資股票所需支付的高估值。」

川普上周五再度承諾，將於 4 月 2 日左右公布對汽車徵收新關稅。這一消息引發對進口價格上漲可能帶來的通膨影響擔憂，也有可能因貿易對手反擊而削弱經濟成長的風險。然而，這些擔憂尚未改變策略師的看法，他們仍然對 2025 年保持樂觀，認為強勁的企業獲利和經濟成長將推動美股走高。

華爾街預測人士給出的年終目標約為 6,500 點，比上周五收盤高出約 6%。標普指數已經在接近 1 月 23 日的歷史最高點附近徘徊，Emanuel 預估該指數將以「三步走、兩步退」的模式繼續上升，年終可能達到 6,800 點。

法國興業銀行 (Societe Generale SA) 的 = 策略師 Manish Kabra 預測標普 500 指數年終將達到 6,750 點。他們認為，企業獲利的加速成長和穩健的經濟成長預測將繼續推動股市上漲，並建議投資人持有同等權重的標普 500 指數。

關稅擔憂升級

關稅問題在未來幾天可能會升級，投資人將留意 3 月 4 日，這將是川普對加拿大和墨西哥徵收 25% 關稅的約一個月延遲期結束。根據高盛的數據，川普第一任期，標普 500 指數在 2018 年和 2019 年美國宣布關稅時下跌 5%，而在其他國家宣布報復性關稅時，該指數的下跌幅度更大，達到了 7%。

然而，花旗策略師 Scott Chronert 認為，關稅制度可能對美股有利，前提是投資人認為這將有利於美國公司。他表示，如果公平貿易是目標，儘管不太可能以這樣的方式傳達，增加市場准入 (Market access) 可能對標普指數有利。