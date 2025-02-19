福特削減經理股票配發 降低成本提升績效

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-19 02:30

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路透周二 (18 日) 援引 6 名知情人士消息報導，福特汽車 (F-US) 約有一半的中階經理今年將拿不到配發的股票，這被內部視為執行長法利 (Jim Farley) 最新減少龐大成本的措施。

據了解，這些股票通常會在 3 月配發，但高層經理已被告知需從中階管理團隊中選擇一半員工發放。福特表示，這一調整旨在激勵員工提升業績。

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福特發言人對此表示：「我們專注於推動高效能文化，並根據員工對業務的貢獻來認可和獎勵他們。」

這家位於美國密西根州迪爾伯恩市 (Dearborn) 的汽車製造商一直在努力改進其運營效率，特別是在燒錢的電動車部門及燃油車業務中。

據悉，員工在上周的公司簡報中收到相關變動的通知，並且被告知削減股票配發的理由是基於業績表現。

報導指出，股票獎勵通常被視為用來留住人才的一種方式，而法利最近表示，這對於公司的競爭力至關重要。福特員工必須要待滿 3 年才能完全拿到配發的股票。

法利在本月的財報電話會議中對分析師表示：「對我而言，最重要的是擁有最優秀的人才和最強大的企業文化。」他指出，若沒有招聘並留住合適的人才，福特的業績將無法改善。

股票配發是福特更大規模業績基礎薪酬體系的一部分，其中還包括現金獎勵。這些獎金授予全公司範圍內的薪資員工，其中大部分是經理級別的員工。