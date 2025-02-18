歐盟否認提出減少美國汽車關稅提議 強調雙方協商必要性

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-18 21:15

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根據彭博周二 (18 日) 報導，歐盟否認已經向美國提出減少對進口美國汽車關稅的具體提議，並強調所有關稅減免必須在公平和基於規則的框架內進行雙方協商，以達成互利的協議。

歐盟執委會在周二的聲明中表示：「任何關稅減少必須互惠互利，並在公平和基於規則的框架內進行協商。」這表明歐盟正加大努力避免與美國總統川普發生貿易衝突，川普曾表示計劃對全球貿易夥伴徵收互惠關稅，並以歐盟的加值稅 (VAT) 為例，表示美方準備作出回應。

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川普在上周宣布對等關稅時曾表示，歐盟已經降低了對美國汽車的關稅。然而，歐盟方面回應稱並未對美國汽車關稅作出任何調整，顯示出川普關於關稅問題的關注。

此外，川普也宣布對鋼鐵和鋁進口徵收 25% 的關稅，並提出可能提高汽車關稅的方案，這一舉措將對德國汽車製造商尤其造成衝擊。

歐盟貿易主管塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 將於本周三 (19 日) 下午前往華府，與川普提名的商務部長候選人盧特尼克 (Howard Lutnick)、貿易代表候選人葛里爾 (Jamieson Greer) 及川普首席經濟顧問哈塞特 (Kevin Hassett) 舉行會談，討論貿易事宜。歐盟委員會發言人吉爾 (Olof Gill) 已證實此次會議。

川普要求歐盟降低對美國汽車的關稅，目前美國對進口汽車徵收 2.5% 的關稅，而歐盟則徵收 10% 的關稅。如果歐盟降低對美國汽車的關稅，將不得不對所有世界貿易組織 (WTO) 成員國也進行相應的降稅。

歐盟委員會指出，美國對皮卡車徵收 25% 的關稅，而皮卡車是美國市場上最大的汽車類型，占美國總車輛銷售的約三分之一。

儘管川普抱怨美國與歐盟之間的貿易逆差，歐盟指出當將商品和服務一起計算時，歐盟對美國的貿易有著「小額」的盈餘，達到 480 億歐元 (約 502 億美元)，占美歐貿易總額的 3%。