信義開發捷運土城樹林線首案 以16億元打造樹林地標雙銀建築

信義開發此一捷運聯位於樹林最精華商圈，規劃 2027 年開工、目標約 5 年完工。信義開發將導入「共融預建築」核心概念，融入永續與社區營造，打造擁有「銀級綠建築」與「銀級智慧建築」雙銀認證的社區，目標成為樹林地標建築，為未來居民實現便利、永續與智慧兼具的生活藍圖。 信義開發總經理陳慶洪指出，樹林相對來講是個比較晚開發的區域，蘊含著強烈的生命力，本案不僅是土城樹林線的第一宗開發案，也是信義開發第一次參與捷運聯開案、第一次進入樹林區。相信在土城樹林線持續的推動以及新北市政府捷運工程局、信義開發雙方合作下，將給樹林區帶來新的發展風貌。 信義開發指出，此一土城樹林線捷運共構案，信義開發以「共融預建築」為核心，打造落實永續、兼具社區營造的住宅，創造能夠隨著時間成長與進化的居住環境，讓建築不僅是居住空間，更是生活、交流與成長的場域。因此在永續層面，將於此案中注入諸如節能環保、減碳工法、社區營造、生產履歷、BIM 等，希望兼顧健康、節能、減廢、生態範疇等，規劃建物成為綠建築及智慧建築，以期減少對環境的影響；

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同時，在社區營造部分，以打造友鄰社區為目標，從線上的社群經營，到線下的實體活動，讓住戶在社會參與過程中從線上的熟絡到線下的互動認識，促進友鄰社區的建立，共創社區向心力，讓客戶不只擁有好房子、更擁有好鄰居。



信義開發作為致力於永續發展的企業，不僅著眼於建築物本身的功能與價值，更關注建築如何成為土地、人與文化之間的橋梁，為其肩負企業社會責任，信義開發將 ESG(環境、社會、治理) 理念融入開發全過程，從環境保護、社區參與到企業治理，以共榮成就永續，樹立 ESG 新標竿，實踐對土地的尊重與社區永續發展的承諾。