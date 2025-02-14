外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.48%，報7.2739元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:20
截至台北時間14日04:20，美元/離岸人民幣下跌0.035點跌幅達0.48%，暫報7.2739點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.72%
- 近 1 週：+0.39%
- 近 3 月：+0.92%
- 近 6 月：+1.84%
- 今年以來：-0.31%
美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.83，本日下跌0.67%
- 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌1.24%
- 美元/韓元相關性0.67，本日下跌0.59%
美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對
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