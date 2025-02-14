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外匯速報 - 美元/離岸人民幣(USDCNH) 大跌0.48%，報7.2739元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:20


截至台北時間14日04:20，美元/離岸人民幣下跌0.035點跌幅達0.48%，暫報7.2739點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.72%
  • 近 1 週：+0.39%
  • 近 3 月：+0.92%
  • 近 6 月：+1.84%
  • 今年以來：-0.31%

美元/離岸人民幣近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.83，本日下跌0.67%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.69，本日下跌1.24%
  • 美元/韓元相關性0.67，本日下跌0.59%

美元/離岸人民幣近90天負相關的前3貨幣對

  • 歐元/美元相關性-0.70，本日下跌0.71%
  • 紐元/美元相關性-0.63，本日下跌0.55%
  • 英鎊/美元相關性-0.60，本日下跌0.85%

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美元/離岸人民幣7.27650.11%
韓元/美元0.000693330.00%
歐元/美元1.0462-0.01%
紐元/美元0.56780.02%
英鎊/美元1.25590.03%

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