〈美股盤後〉川普宣布對等關稅計畫 輝達漲超3% 四大指數全揚

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-02-14 05:34

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隨著輝達引領科技股走高，美國總統川普暫緩徵收新關稅，美股主指週四 (13 日) 開高後持續走升，四大指數全數收揚，那指、標普與費半指數漲幅均超 1%。

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美國總統川普週四簽署備忘錄，宣布「對等關稅」(reciprocal tariff)，但不會立即生效，因為美國政府正在與可能受到影響的國家逐一展開談判。即將上任的商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 透露，新關稅最早在 4 月 2 日開始實施。

美國 1 月生產者物價指數 (PPI) 加速成長，年升 3.5%，創 2023 年 2 月以來新高，進一步證明通膨再度抬頭，也強化市場對聯準會 (Fed) 在今年下半年之前都不會降息的看法。

美股週四 (13 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 342.87 點，或 0.77%，收 44,711.43 點。

那斯達克指數上漲 295.69 點，或 1.5%，收 19,945.64 點。

S&P 500 指數上漲 63.1 點，或 1.04%，收 6,115.07 點。

費城半導體指數上漲 65.59 點，或 1.29%，收 5,156.38 點。

NYSE FANG + 指數上漲 205.90 點，或 1.49%，收 13,986.96 點。

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大天王集體收紅。Meta (META-US) 漲 0.44%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.97%；Alphabet (GOOGL-US) 上漲 1.38%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.37%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 0.63%。

台股 ADR 全線走高。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.20%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 5.57%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.48%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.23%。

企業新聞

應用材料 (AMAT-US) 第一財季營收達 71.7 億美元，每股純益為 2.38 美元，優於預期，但在給出不慍不火的營收預測後，該股週四盤後下滑超 5%，正常交易時段收紅 1.87%，報每股 184.27 美元。

Coinbase (COIN-US) 週四狂升 8.44% 報每股 298.11 美元，盤後續揚超 1%。Coinbase 上季受大選刺激帶動加密貨幣暴漲，其營收成長一倍以上，利潤增幅超過預期。

慧與科技公司 (HPE-US) 推出首款輝達 AI 運算 Blackwell 系統後，輝達 (NVDA-US) 漲幅超 3% 至每股 135.29 美元，輝達將於 2 月 26 日發布財報。

(圖片：shutterstock)

台積電 ADR (TSM-US) 收墨 2.20% 至每股 201.83 美元。英特爾 (INTC-US) 飆升超 7% 至每股 24.13 美元，喜迎連四紅。外傳華府要求美國晶片巨擘英特爾與台積電組成合資公司，共同在美國擁有及發展多個晶片代工廠項目。台積電回應不評論市場傳聞。

阿里巴巴 (BABA-US) 上揚 1.03% 至每股 119.54 美元。百度 (BIDU-US) 收紅 3.48% 至每股 96.59 美元。

阿里巴巴共同創始人、董事局主席蔡崇信證實阿里巴巴與蘋果 (AAPL-US) 合作，將共同為中國版 iPhone 手機推出人工智慧 (AI) 功能。然而，美媒《The Information》報導，蘋果仍在繼續與百度 (09888-HK)(BIDU-US) 合作，替蘋果 iPhone 用戶開發 AI 功能。

迷因股始祖 GameStop (GME-US) 走高 1.35% 至每股 26.34 美元，盤後股價飆升超 10%。知情人士透露，GameStop 正考慮投資比特幣和其他加密貨幣。

經濟數據

美國 1 月 PPI 年增率報 3.5%，預期 3.2%，前值 3.5%

美國 1 月 PPI 月增率報 0.4%，預期 0.3%，前值 0.5%

美國 1 月核心 PPI 年增率報 3.6%，預期 3.3%，前值 3.7%

美國 1 月核心 PPI 月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.4%

美國上週初領失業金人數報 21.3 萬，預期 21.7 萬，前值 22 萬

美國上週續領失業金人數報 185 萬，預期 188 萬，前值 188.6 萬

華爾街分析

最新 PPI 報告顯示，與 PCE 有關類別在 1 月呈現下滑趨勢，大多數醫療保健產品和機票價格都有所回落，暗示 1 月 PCE 物價指數的增幅沒有預期的大。

LPL Financial 首席技術策略師 Adam Turnquist 表示：「數據就是週四美股慶祝的原因，這也有助於降低美債殖利率。」

盈透證券經濟學家 Jose Torres 稱：「川普正尋求透過對向美國徵稅的國家實施對等關稅，創造公平全球競爭環境，但投資人意識到這越來越像是一種談判策略。」

BMO Capital Markets 的美國利率策略主管 Ian Lyngen 認為：「關稅有太多不確定因素，因此很難準確判斷最終將如何發展，我們不會過快得出『市場暫時能夠擺脫貿易戰陰影』的結論。」