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鉅亨速報

外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.8%，報1.2541元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 03:20


截至台北時間14日03:20，英鎊/美元上漲0.0099點漲幅達0.8%，暫報1.2541點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.95%
  • 近 1 週：-0.51%
  • 近 3 月：-2.39%
  • 近 6 月：-2.52%
  • 今年以來：-0.60%

英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 歐元/美元相關性0.81，本日上漲0.53%
  • 紐元/美元相關性0.67，本日上漲0.41%
  • 澳元/美元相關性0.54，本日上漲0.4%

英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.56%
  • 美元/瑞郎相關性-0.70，本日上漲1.07%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日上漲1.02%

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英鎊/美元1.25580.02%
歐元/美元1.046-0.03%
紐元/美元0.56780.02%
澳元/美元0.6312-0.05%

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