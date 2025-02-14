外匯速報 - 英鎊/美元(GBPUSD) 大漲0.8%，報1.2541元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 03:20
截至台北時間14日03:20，英鎊/美元上漲0.0099點漲幅達0.8%，暫報1.2541點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.95%
- 近 1 週：-0.51%
- 近 3 月：-2.39%
- 近 6 月：-2.52%
- 今年以來：-0.60%
英鎊/美元近90天正相關的前3貨幣對
英鎊/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.78，本日上漲0.56%
- 美元/瑞郎相關性-0.70，本日上漲1.07%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.68，本日上漲1.02%
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