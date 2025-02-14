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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.79%，報1439.33元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 05:20


截至台北時間14日05:18，美元/韓元下跌11.4點跌幅達0.79%，暫報1439.33點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-1.52%
  • 近 1 週：+0.48%
  • 近 3 月：+3.20%
  • 近 6 月：+6.06%
  • 今年以來：-1.76%

美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.71，本日下跌0.71%
  • 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.5%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌1.35%

美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.6%
  • 澳元/美元相關性-0.63，本日下跌0.61%
  • 歐元/美元相關性-0.56，本日下跌0.75%

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美元/韓元1442.20.20%
人民幣/美元0.1371570.29%
紐元/美元0.56770.00%
澳元/美元0.6311-0.06%
歐元/美元1.0461-0.02%

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