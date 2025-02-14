外匯速報 - 美元/韓元(USDKRW) 大跌0.79%，報1439.33元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 05:20
截至台北時間14日05:18，美元/韓元下跌11.4點跌幅達0.79%，暫報1439.33點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-1.52%
- 近 1 週：+0.48%
- 近 3 月：+3.20%
- 近 6 月：+6.06%
- 今年以來：-1.76%
美元/韓元近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.71，本日下跌0.71%
- 美元/離岸人民幣相關性0.67，本日下跌0.5%
- 美元/瑞典克朗相關性0.60，本日下跌1.35%
美元/韓元近90天負相關的前3貨幣對
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