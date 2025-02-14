外匯速報 - 美元/加幣(USDCAD) 大跌0.83%，報1.4187元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 05:00
截至台北時間14日05:00，美元/加幣下跌0.0118點跌幅達0.83%，暫報1.4187點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.81%
- 近 1 週：-0.01%
- 近 3 月：+2.59%
- 近 6 月：+4.10%
- 今年以來：-0.56%
美元/加幣近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/挪威克朗相關性0.70，本日下跌1.17%
- 美元/新加坡幣相關性0.68，本日下跌0.7%
- 美元/瑞典克朗相關性0.65，本日下跌1.45%
美元/加幣近90天負相關的前3貨幣對
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