外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.87%，報1.2554元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:40
截至台北時間14日04:26，近月英鎊上漲0.0108點漲幅達0.87%，暫報1.2554點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+0.46%
- 近 1 週：-0.93%
- 近 3 月：-3.86%
- 近 6 月：-3.08%
- 今年以來：-1.21%
近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/南非蘭特相關性0.20，本日上漲0.04%
- 美元/墨西哥披索相關性0.19，本日上漲0.41%
- 美元/瑞典克朗相關性0.17，本日上漲1.31%
近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對
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