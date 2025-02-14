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鉅亨速報

外匯速報 - 近月英鎊(BPCON) 大漲0.87%，報1.2554元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 04:40


截至台北時間14日04:26，近月英鎊上漲0.0108點漲幅達0.87%，暫報1.2554點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+0.46%
  • 近 1 週：-0.93%
  • 近 3 月：-3.86%
  • 近 6 月：-3.08%
  • 今年以來：-1.21%

近月英鎊近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/南非蘭特相關性0.20，本日上漲0.04%
  • 美元/墨西哥披索相關性0.19，本日上漲0.41%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.17，本日上漲1.31%

近月英鎊近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/馬來西亞令吉相關性-0.41，本日上漲0.38%
  • 美元/台幣相關性-0.33，本日上漲0.18%
  • 歐元/英鎊相關性-0.28，本日上漲0.17%

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近月英鎊1.25550.88%
南非蘭特/美元0.054050.00%
馬來西亞令吉/美元0.225330.45%
美元/台幣32.802-0.18%
歐元/美元1.0462-0.01%
英鎊/美元1.2560.04%

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