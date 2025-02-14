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鉅亨速報

外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.0465元

鉅亨網新聞中心 2025-02-14 05:50


截至台北時間14日05:50，歐元/美元上漲0.0083點漲幅達0.8%，暫報1.0465點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：+1.35%
  • 近 1 週：-0.19%
  • 近 3 月：-2.27%
  • 近 6 月：-5.02%
  • 今年以來：+0.26%

歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 英鎊/美元相關性0.81，本日上漲0.99%
  • 紐元/美元相關性0.78，本日上漲0.66%
  • 澳元/美元相關性0.66，本日上漲0.62%

歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.73%
  • 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲1.17%
  • 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲1.41%

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歐元/美元1.0462-0.01%
英鎊/美元1.25580.02%
紐元/美元0.56780.02%
澳元/美元0.6312-0.05%

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