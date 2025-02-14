外匯速報 - 歐元/美元(EURUSD) 大漲0.8%，報1.0465元
鉅亨網新聞中心 2025-02-14 05:50
截至台北時間14日05:50，歐元/美元上漲0.0083點漲幅達0.8%，暫報1.0465點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：+1.35%
- 近 1 週：-0.19%
- 近 3 月：-2.27%
- 近 6 月：-5.02%
- 今年以來：+0.26%
歐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
歐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性-0.87，本日上漲0.73%
- 美元/瑞郎相關性-0.84，本日上漲1.17%
- 美元/瑞典克朗相關性-0.82，本日上漲1.41%
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