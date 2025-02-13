OPEC月報：維持今明年全球石油需求成長預測不變

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-13 00:20

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石油輸出國組織 (OPEC) 周三 (12 日) 表示，將保持對全球石油需求成長的樂觀看法，預測 2025 年全球石油需求將每日增加 145 萬桶、2026 年每日增加 143 萬桶。兩項預測數字與上月保持一致。

OPEC 指出，航空和公路旅行將支撐石油需求成長，而貿易關稅的影響預料對經濟成長影響有限。OPEC 的需求預測屬於業界較為樂觀的一端，與國際能源總署 (IEA) 的看法不同，後者認為隨著全球轉向清潔能源，需求將在本十年內達到高峰。

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在最新月報中，OPEC 提到美國總統川普政府的貿易政策替市場增添更多不確定性，可能引發供需不平衡，這種情況無法反映市場基本面。不過，OPEC 並未調整其 2025 年經濟成長預測。

自 2022 年底以來，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 已實施一系列減產措施以支撐油市，並計劃從 4 月起逐步提高石油產量。