美暫緩取消小額豁免 Shein和Temu銷售仍下滑

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-12 19:54

‌



彭博周三 (12 日) 報導，在美國總統川普暫緩取消小額包裹豁免政策後，線上購物巨擘 Temu 和 Shein 的銷售額本周持續下滑，表明對之前蜂擁購買超便宜商品的美國消費者產生寒蟬效應。

川普宣布將取消小額包裹免關稅政策，原定生效日期為 2 月 5 日，然而該政策的實施被推遲，直到有足夠的系統來徵收關稅為止。

‌



據彭博 Second Measure 分析信用卡和借記卡數據的結果，Shein 在美國的銷售額自 2 月 5 日起連續 5 天下滑 16% 至 41%，而 Temu 在這段期間跌幅則達 32%。雖至今的跌幅僅與聖誕節後在這些平台上消費的傳統跌幅一樣大，但扭轉 1 月下旬的成長趨勢，並持續至有數據可追蹤的最新日期 2 月 9 日。

雖然季節性波動、競爭加劇和宏觀經濟因素也可能對銷售產生影響，但川普的新政策已經讓這兩家中國電商加快應對措施。Shein 正在要求一些主要服裝供應商將生產設施轉移至越南，而 Temu 則選擇放棄對其中國供應鏈的部分控制，轉而採取「半代管」框架來減少關稅影響。