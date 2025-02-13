〈能源盤後〉美原油供應連3周增加 油價4日來首次收跌

鉅亨網編譯許家華 2025-02-13 06:01

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美官方數據顯示原油供應連續第三周增加後，原油期貨價格周三 (12 日) 下跌，為四個交易日以來首見。

1 月消費者物價大幅上漲引發市場對美國經濟的擔憂，以及俄羅斯原油供應擔憂緩解的消息，均導致油價下跌。

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能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 下跌 1.95 美元或 2.7%，收每桶 71.37 美元。

4 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.82 美元或 2.4%，收每桶 75.18 美元。

3 月交割汽油期貨價格下跌 2.7%，至每加侖 2.09 美元。

3 月交割熱燃油期貨價格下跌 2.5%，收每加侖 2.45 美元。

3 月交割天然氣價格上漲 1.3%，收每百萬 Btu 3.57 美元。

市場驅動因素

《華爾街日報》報導，川普總統周三稱與俄羅斯總統普丁進行了「富有成效的通話」，雙方都願意立即談判結束烏克蘭戰爭。

拜登政府 1 月初加強對主要產油國俄羅斯的制裁之後，石油市場浮現恐慌性買盤，但川普與普丁對話的消息有助於緩解市場擔憂，令油價跌至盤中新低。

Sevens Report Research 聯合編輯 Tyler Richey 表示，川普一直想降低能源價格以對抗持續的高通膨，如果川普取消對俄能源產業的所有制裁，那麼俄烏停火或結束戰爭可能對石油不利。此外，地緣政治穩定可能「在很大程度上撲滅石油市場中仍然存在的『恐恐慌性買盤』」。

但 Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 表示，事情的真相遠不止眼前看到的那麼簡單。他說，俄烏停火反而「和平協議的直接影響是，滯留在海上的俄羅斯石油可以找到歸宿了。」而透過達成協議，川普或許能夠「要求俄羅斯大量供應石油」。

StoneX 能源市場策略總監 Alex Hodes 表示，聯準會 (Fed) 維持鷹派立場，這也是周三原油價格走疲的推力之一，儘管川普要求 Fed 降息以刺激投資。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周二表示，經濟狀況良好，央行不會進一步降息，但如果勞動市場意外走弱或通膨下降速度快於預期，Fed 已準備好降息。

同時，美政府公布，1 月消費者物價大幅上漲，國內原油供應連續第三周增加，均為油價下跌的推力。

Richey 表示，市場對 CPI 數據的反應強調，「Fed 今年實施更長期的高利率政策的可能性越來越大，這最終會增加限制性利率抑制成長、使經濟跌入衰退邊緣的風險，即經濟週期中對石油和成品油需求處於低迷階段。」

供應數據和需求前景

美國能源資訊局 (EIA) 公布，美國商業原油庫存上周 (2/7 止) 增加 410 萬桶，為連續第三周攀升。

根據標普全球商品洞察 (S&P Global Commodity Insights) 調查，分析師平均預計原油上周增加 450 萬桶。另外，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加了 904 萬桶。

EIA 公布，上周汽油供應量減少 300 萬桶，而餾分油庫存則小幅增加 10 萬桶。分析師先前預期上周汽油庫存增加 130 萬桶，餾分油供應減少 160 萬桶。

汽油需求攀升，反映需求的成品汽油總供應量在最新一周為 857.6 萬桶 / 日，而前一周為 832.8 萬桶 / 日。