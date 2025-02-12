保德信進軍台股ETF！009803不過度偏重電子 傳產隱形冠軍仍可入列

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 19:20

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ETF 投資在台灣成為顯學，據投信投顧公會資料，台灣 ETF 基金規模截至 2024 年底已來到 6.38 兆元，持續刷新歷史新高。保德信總經理梅以德今 (12) 日宣布，2025 年為保德信重要的 ETF 元年，不僅正式從主動式基金專家跨足 ETF 市場，首發被動式台股 ETF－PGIM 保德信臺灣市值動能 50(009803-TW)，發行價 10 元，募集期間 2/18-2/24，009803 不僅在產業配置上更貼近加權指數，透過創新選股因子，將可避免過度偏重電子類股，又能納入市值成長超前的隱形冠軍傳統產業。

梅以德指出，保德信自 1992 年從台股基金起家，以紮實的台股研究奠定基礎，如今在台灣已經深耕 33 個年頭，旗下 6 檔台股基金成立時間平均超過 20 年，不僅為基金界的長青樹，更是檔檔有口皆碑，今年保德信進一步結合集團在 ETF 的經驗與資源，投入台灣 ETF 市場，由市值型台股 ETF 打頭陣，未來也將憑藉集團優勢與在台灣累積多年的專業能力，致力於提供符合市場趨勢且具競爭力的 ETF 產品，滿足投資人不同的財務目標。

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梅以德強調，未來保德信的 ETF 產品將聚焦於核心投資與創新策略，為市場帶來具差異化、前瞻性的 投資選擇，並根據台灣投資人的需求，設計符合台灣市場特色的 ETF，協助投資人掌握市場機會、提升資產配置效率。

台股市值型 ETF 再進化 納入創新選股因子

台灣 ETF 發展超過 20 年，ETF 的演進與時俱進，保德信投資長李孟霞分析，以最具代表的市值型 ETF 來看，目前的市值型 ETF 已來到 3.0，最初 1.0 的市值型 ETF 產品，主要以市值作為排序基礎，並以貼近指數為目標，因此較沒有額外篩選成分股機制，而是以追求大市值公司的穩定性與成長性。隨著市場需求的變化，2.0 版本的市值型 ETF 開始融入主題性投資的概念，如加入 ESG、低碳轉型等主題。

李孟霞指出，如今市值型 ETF 除了持續獲得投資人青睞，選股因子也更為細緻，不僅要投資市值大的標竿企業，更多創新的選股因子，如市值成長性的篩選、個股品質的評量，或是透過前瞻指標選出高成長性企業等，進一步提升 ETF 的成長潛力與市場競爭力；此外，新一代 ETF 多配有收益平準金機制，有助於穩定配息表現。

保德信市值動能 50 ETF 為市場上第一檔能同時掌握過去大市值的指標企業、追求現在強動能的強勢股，以及展望未來最具成長契機的成長龍頭之市值型 ETF，搭配首創的市值成長篩選機制，篩選各產業市值前 15% 或近三年市值成長前 15% 強企業，並採用五大篩選因子：市值、成長、動能、價值、品質，其中成長因子採用國際專業金融分析機構 FactSet 預估市場對企業未來 12 個月 EPS 成長率，精準捕捉具成長潛力標的，再依照電子、金融、傳產市值權重，以及流通性等考量，最終精選 50 檔台灣指標企業，讓 ETF 投資與強者同行，且發行價 10 元為目前市場上價格最便的市值型 ETF，投資更好入手。

值得一提的是，009803 不僅在產業配置上更貼近加權指數，透過篩選因子排序，從營運效率、成長性、夏普值表現等面向評估，更能選出具有成長動能的標竿企業：分析該 ETF 所追蹤的臺灣市值動能 50 指數，電子股占比為 74.5%，占比最大為半導體 42.9%，其次是其他電子 14.4%，而電子股最大持股為台積電 31.1%；在非金電部分，臺灣市值動能 50 指數的前三大佈局產業為航運 6.9%、化學工業 1.8%，以及運動休閒 1.7%，產業分布更為分散且符合成長趨勢。