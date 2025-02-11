台股ETF反攻！IC設計股衝第一 台新00947唯一周漲逾3%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 11:07
近期台股 ETF 展開大反攻，績效前五強單周漲幅皆達 1% 以上，其中，台新臺灣 IC 設計動能 ETF (00947-TW) 是單周唯一上漲逾 3% 的台股 ETF，收盤更創下 2024 年 7 月底以來新高，表現優於大盤。台新投信認為，當前 AI 應用範圍迅速擴張，低成本 AI 有助於搭載更多終端裝置。
其中，ASIC 的需求反而因為 AI 的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣 IC 設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會，投資人可藉由 ETF 逢低布局。
台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金研究團隊表示，根據 IDC 預測，亞太 IC 設計業者運用多元，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片需求大爆發，隨著晶片庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算延伸至各類應用，將為 IC 設計帶來龐大商機，預計 2025 年亞太 IC 設計整體市場年成長率高達 15%。
研究團隊進一步指出，因台股去年漲勢主要係由晶圓龍頭企業所推動，相較之下，IC 設計族群整體評價面仍相對合理，當市場風格轉換時，部分具題材個股可望受資金青睞，不過須持續觀察手機與 AI PC 消費動能，是否逐漸放量。短線台股受到美國關稅事件等政策不確定性影響，市場波動度仍大，看好 IC 設計成長潛力的投資人，在波動中可留意 IC 設計族群的進場買點，或透過 IC 設計 ETF 一次布局多檔指標股。
單周漲幅第一的 00947 追蹤特選臺灣 IC 設計動能指數，前十大持股包括聯發科 (2454-TW)、台達電 (2308-TW)、聯詠 (3034-TW)、力旺 (3529-TW)、瑞昱 (2379-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、矽力 *-KY(6415-TW)、信驊 (5274-TW)、祥碩 (5269-TW)、創意 (3443-TW)。
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