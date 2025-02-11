台股ETF反攻！IC設計股衝第一 台新00947唯一周漲逾3%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 11:07

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近期台股 ETF 展開大反攻，績效前五強單周漲幅皆達 1% 以上，其中，台新臺灣 IC 設計動能 ETF (00947-TW) 是單周唯一上漲逾 3% 的台股 ETF，收盤更創下 2024 年 7 月底以來新高，表現優於大盤。台新投信認為，當前 AI 應用範圍迅速擴張，低成本 AI 有助於搭載更多終端裝置。

其中，ASIC 的需求反而因為 AI 的運算效率提升下，硬體端需求有更多可以強化甚至客製的空間，再加上台灣 IC 設計公司本就具備在先進製程的產品開發能力，因此能夠爭取到國際間更多合作機會，投資人可藉由 ETF 逢低布局。

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台新臺灣 IC 設計動能 ETF 基金研究團隊表示，根據 IDC 預測，亞太 IC 設計業者運用多元，包含 Smartphone AP、TV SoC、OLED DDIC、LCD TDDI、WiFi、PMIC、MCU、ASIC 等必要晶片需求大爆發，隨著晶片庫存水位大致得到控制、個人裝置需求回暖，以及 AI 運算延伸至各類應用，將為 IC 設計帶來龐大商機，預計 2025 年亞太 IC 設計整體市場年成長率高達 15%。