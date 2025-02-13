川普關稅砲火四射 法人：航運擁2優勢買進ETF正宜 加碼最佳時點「在這」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-13 11:36

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農曆新春開盤以來市場波動不斷，除中國的高關稅，川普宣布對多國實施對等關稅計畫，包括非美鋼鋁課徵 25% 等措施驚動市場，反倒全球航運指數短短幾天便上漲逾 5%。野村投信表示，全球航運股呈現「利空出盡」的反彈回升，觀察 2018 年至今，消息面利空反而成為絕佳買點。川普 2.0 航運擁雙優勢，包含「基本面」及「評價面」，目前航運股價本益比偏低，資金正移轉到航運產業，全球航運龍頭及相關航運 ETF 也可望受到更多資金青睞。

野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析指出，川普近期的貿易關稅計畫其實早在競選期間與當選後就被市場預期並提前反映，例如與全球經貿密切相關的航運便在過去一季回檔整理止穩，且值得留意的是，與過往 1.0 時期「反覆放話、迅速執行」最大不同在於，本次川普關稅 2.0 則是「迅速宣布、緩慢執行」，例如近期對墨西哥與加拿大迅速宣布關稅、但又隨即進入協商並暫停執行，因此儘管川普上週五 (2/7) 又放話出招，後續對於市場實質衝擊有機會小於預期，這也是為什麼全球航運股反而呈現利空出盡的反彈回升。

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野村投信看好全球貨櫃航運市場今年將繼續成長，在財報亮眼和實施庫藏股等利多帶動下，頂住貿易戰持續升溫的逆風。川普執政要拚落實美國製造，將有利於原物料需求，未來可望成為散裝市場長線成長動能。市場消息指出，全球貨櫃輪今年長約價談判啟動，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海同步走強，散裝族群也正向表態，2025 年第 1 季市場氣氛良好，相比 2024 年第 1 季低迷的狀況大幅改善。

但漢遠指出，股市長期向上，即便是 2018 年貿易戰開打至今，全球股市乃至於台股仍不斷創新高，回頭來看消息面利空反而成為絕佳買點，對於與經貿景氣連動大的全球航運股更是如此；加上研調機構對於今年全球三大航運基本面維持正面，例如全球貨櫃龍頭馬士基 (Maersk) 預估 2025 年全球貨櫃航運市場將增長約 4%，而俄烏戰爭倘若出現停戰曙光則有助提振散裝航運整體運量 (原先俄羅斯被制裁的木材、煤、穀物等有望恢復出口)，油輪則受惠川普計劃增產美國石油產出而提振運量等，這些因素均支持全球航運股今年的表現空間。

00960 野村全球航運龍頭息收 ETF 基金經理人張怡琳分析表示，想要長期投資豐收，絕不能錯過利空淬煉出來的買點，尤其是受景氣起伏影響大的航運股，更要在大幅回檔時勇敢加碼。

根據統計，倘若當盤勢下跌時進場持有一段時間，以台灣加權指數為例，持有 20 日、60 日、120 日與 240 日 (即約 1 個月、3 個月、6 個月與 1 年) 平均表現分別為 + 1.36%、+4.20%、+8.52% 與 + 17.46%，表現不俗；若選擇航運相關、以 NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數為例，平均表現分別為 + 2.16%、+6.51%、+14.77% 與 + 36.30%，成果更值得期待。

然若更進一步聚焦在盤勢大跌時進場，例如回檔逾 10% 時買進，上述持有期間的平均表現則分別提升至 + 2.55%、+6.80%、+17.24% 與 + 49.53%，不但報酬回升潛力更進一步躍升，持有一年平均表現 + 49.53% 也大幅勝過該指數長期年化報酬率 + 38.27%，是不錯的加碼參考指標。