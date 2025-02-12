美國避險基金回補美半導體股當靠山！00757連2日創歷史新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-12 14:47

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美國避險基金於上週大量回補美股半導體股，成為追蹤美股科技巨頭的統一 FANG+ETF (00757-TW) 迭創新高的底氣！00757 昨 (11) 日突破 2024/12/17 高點 108.25 元，創掛牌以來最高價後，今 (12) 日再接再厲以 108.5 元再改寫紀錄，連二日創歷史新高價。

00757 站上百元後看回不回，就算市場遭遇亂流，但因為 00757 成分股具備「等權重」的優勢，每檔持股比重約 10%，而且成分股跨題材的布局，展現輪漲輪動的保護力，所以股價一路在百元之上屹立不搖。

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根據高盛最新報告顯示，截至 2 月 7 日當週，避險基金買進美國股票的速度為 2024 年 11 月以來最快，對個股的買超總額更創超過 3 年多來最高，結束連續 5 週的賣超行動。避險基金不但回補空單、還反手建立多方部位，買超族群聚焦在軟體、半導體類股。

面對 00757 迭創新高，投資專家表示，目前 00757 股價不到台股神山的 1/10，卻有神山級的 CP 值。加上資金面的利多，可望成為半導體族群反彈的靠山，「現在的高點，可能就是未來的低點」，投資人可以採定期定額布局長線行情。

00757 為定期定額族最愛的海外 ETF。據證交所統計，1 月存股族最愛的前 20 大定期定額 ETF，交易戶數全面下滑，20 檔 ETF 定期定額戶數的平均月減幅為 14.2%，但是 00757 相對只減少 1.5%，是月減幅度最少的 ETF，遠低於平均減幅。