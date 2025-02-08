台股ETF 2月除息秀上菜！一表比較年化殖利率 這4檔最香甜

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-08 12:10

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台股 ETF 2 月除息秀開跑，除 00940 已於 2/6 除息外，接下來還有 18 檔即將登場，比較年化配息率情形，其中，00894 以超過 10% 勇奪第一，00878、00891、00900 這 3 檔也有 8-9% 的水準，配息仍有競爭力，無懼「降息風」，提醒投資人，這波除息日大多落在 2/18 或 2/19，要格外留意最後買進日，才不會錯過配息紅包行情。

台股 ETF 持續發熱，66 檔台股 ETF 受益人來到 1029.5 萬人，規模也來到 2.81 兆元，特別是有不錯的配息金額及年化殖利率數據的高息 ETF 更是受投資人青睞。

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2 月共有 19 檔台股 ETF 展開除息交易，其中，擁有 82 萬受益人的元大台灣價值高息 (00940-TW) 打頭陣，本次每受益權單位配發 0.03 元，6 日進行除息並順利完成填息，單次殖利率為 0.32%，換算年化殖利率為 3.87%。

至於其餘 18 檔台股 ETF，其中 2 檔半年配型 ETF 為 00923、00913；7 檔季配型則為 00894、00878、00891、00690、00850、00731、00932；1 檔雙月配為 00907；8 檔月配型 ETF 分別為 00900、00730、00944、00939、00946、00929、00936、00934。

若比較 18 檔台股 ETF 年化配息率表現，以 2/7 收盤價估算，中信小資高價 30(00894-TW) 突破 10% 最為吸睛，國泰永續高股息 (00878-TW)、中信關鍵半導體 (00891-TW)、富邦特選高股息 30(00900-TW) 亦有 8-9% 的水準，兆豐藍籌 30(00690-TW)、群益台 ESG 低碳 50(00923-TW) 分別超過 7%、6%，仍維持有競爭力的配息動能。

高股息 ETF 本周公布配息金額後，再度吸引投資人關注，觀察 2/3~2/6 日均成交量排行，前三名皆為季配息，其中以 00878 達 97901 張最高；00919 以 62630 張居第二；0056 以 56940 張位列第三；而第四、第五名皆為月配息，分別是 00929 的 55242 張、00940 的 38906 張。