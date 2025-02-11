〈鉅亨買基金展望〉去年神準預測美經濟不著陸 再釋2025全球投資八大走向

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 17:45

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台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」今 (11) 日公布 2024 年營運成果，投資研究部門主管羅瑤庭去年預測全球市場八大走向，命中率近九成，並獨排眾議提出「美國經濟不著陸」看法，唯獨俄烏發展不如預期，2025 年進入川普 2.0 時代，羅瑤庭坦言，市場分析難度更高，但仍再次針對全球投資展望祭出八大預測。

羅瑤庭表示，預期 2025 年全球市場八大走向，包含一、美國原油產量升高，油價下跌；二、美國投資回升，有助生產力提高；三、AI 滲透率提高，美股風險溢酬進一步下降；四、經濟成長升高影響，美國長債利率居高不下；五、美國採取關稅而非貶值方式對抗貿易逆差，美元維持強勢；六、逆全球化持續，提高政治不確定性；七、烏俄戰爭凍結，全球衝突程度降低；八、歐洲面臨內憂外患，歐元跌至平價。

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羅瑤庭直言，全球股市受經濟成長差異影響，風險溢酬偏低，簡言之，當風險溢酬愈低、本益比就會愈高，股市可望愈往上走。儘管有些投資人認為美股太貴，但我們認為，今年會看到美國企業投資增加、生產力速度加快，將讓美股的風險溢酬進一步降低。

美國長債殖利率方面，羅瑤庭預測，今年仍將居高不下，根據歷史經驗，當經濟成長率越高的時候，十年期公債殖利率會伴隨著升高，不過，美國今年消費、投資可望提升帶動經濟成長，尤其是企業投資不會只有一年，它可能是三、五年，預期到 2029 年之前，美國生產力革命可能還在很初期的階段，因此，十年期美債殖利率可能持平，不會往下掉。