臺企銀董座涉特別背信罪 金管會2點聲明：2/18前須提交報告

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 19:48

‌



臺企銀 (2834-TW)8 日遭檢調搜索，董事長劉佩真涉及特別背信罪，複訊後以 50 萬元交保，震撼金融圈。對此，金管會今 (11) 日發布兩點聲明，第一，此案並非金管會移送；第二，臺企銀當日已通報重大偶發事件，必須依規定在七個營業日內函報詳細資料，也就是說，要在 2 月 18 日之前向金管會報告。

臺企銀已在 8 日晚間發布重大訊息，強調會全力配合檢調調查，並稱此次調查對公司財務及業務運作無重大影響。

‌



此案引起市場高度關注，檢方帶走劉佩真與一名職員，共計 2 名被告，以及數名證人，複訊後諭知劉佩真 50 萬元交保，該職員則獲諭知 10 萬元交保，全案朝《銀行法》特別背信罪偵辦中。

據悉，為內部人檢舉，劉佩真被指控浮報董事長交際費，涉案金額高達上百萬元。

外界關切此案最新進度，銀行局副局長侯立洋提出二點說明，首先，該案並非由金管會移送；第二，臺企銀於 2 月 8 日遭檢調搜索當天，已向金管會通報重大偶發事件，基於偵查不公開，詳細案情尚無所知悉，依規定，臺企銀須在七個營業日之內函報。

至於金管會是否會因此將臺企銀納入專案金檢？侯立洋表示，尚無法斷定，必須看臺企銀提供的詳細內容，評估檢查調查事項是否涉及業務層面，導致業務運作受影響。

侯立洋說明，過去有許多重大偶發通報事件，並不一定要透過專案金檢，因此，臺企銀是否專案金檢尚無法回應，必須進一步評估。