康和證簽約環球睿視 將主辦IPO案

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-02-11 15:38

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康和證 (6016-TW) 今 (11) 日宣布，與國內創櫃版首家 AI 新創公司環球睿視 Ubestream 簽約，作為主辦輔導券商，將協助其登錄興櫃公開發行後，並轉上市櫃資本市場。

環球睿視擁有領先的 AI 自然語意語音演算法設計、建模和優化客製實力，打造出橫跨雲、邊緣設備及嵌入式 AI 晶片的全棧式語意語音垂直整合解決方案。

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環球睿視執行長蘇育民指出，環球睿視是全球極少能在算力有限的邊緣設備或 AI 晶片，直接嵌入自然語音聲控辨識演算模型的 AI 公司，更可在不連網的情形下，以自家開發嵌入的輕量型或微量型 AI 引擎，與使用者進行語音辨識人機互動。

而自行研發的 AIspeakin 多語語譯演算引擎與解決方案，可提供即時與非即時雙模支援 AI 語音辨識轉寫、翻譯、摘要和語音生成服務，應用在會議論壇與上課演講簡報、商洽旅遊國際溝通、線上會議記錄與多語翻譯、影音字幕上架及跨國客服諮詢等，目前可支援超過 20 種以上世界主要語言，涵蓋全球 80% 以上的使用人口。