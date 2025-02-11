〈鉅亨買基金展望〉高資產客群激增逾4成 預期2030數位平台市占率上看10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-11 16:57

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台灣第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」今 (11) 日公布 2024 年營運成果，基金總銷量翻倍成長，規模千萬以上的高資產客戶數激增逾四成，挹注公司總資產規模再創高峰！「鉅亨買基金」更大膽預期，2030 年數位平台產業市佔率上看 10%。

去年台灣境內外基金 (不含 ETF) 總資產規模 (AUM) 成長 14%，但鉅亨買基金異軍突起，管理資產規模躍升 35%，近三年規模更大增 1.1 倍。鉅亨買基金總經理張榮仁分析，新冠疫情後，自主投資崛起，紀律化、智動化投資逐漸成為投資主流。鉅亨買基金近年來積極開發智動化投資方案，已成功吸引高端客戶進駐，千萬以上資產的客戶人數去年一舉攀升 42%。

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張榮仁透露，智動化策略奏效是成功關鍵。其中主打母子基金的「鉅寶盆」AUM 年成長 400%，使用人數大增 241%；而去年 3 月底訴求逢低自動加碼，被視為定期定額升級版的「鉅亨超底王」，更是繳出優異成績單，目前是投資方案規模與使用人數的雙冠王。

做為一個專注推廣數位平台的領導業者，張榮仁提出國內基金市場的三大趨勢：年輕化、股票領息，以及境內基金的崛起。首先是年輕世代理財意識覺醒。鉅亨買基金去年數據顯示，30 歲以下客群由 16% 成長至 24%，這不僅反映基金平台已成為年輕客群進入理財市場的主要管道，也扭轉共同基金年齡老化的既定印象。

其次，去年配息基金銷量變化顯示，股票型占比由 2 成拉高至 3 成，成為客戶領息的新寵！此外，去年鉅亨買基金總銷量成長 97%，達到 738 億元，其中境內基金貢獻了 297 億，成長率更達 115%，顯示境內基金崛起及國人對台股基金的偏好。