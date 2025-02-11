高盛報告：避險基金轉向看多美股 大舉買入科技股
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-11 02:40
根據高盛 (GS-US) 最新的報告，美企優於預期的財報公布後，避險基金上周成為美股大買家，改變此前的看跌立場。
在連續五周淨賣出後，避險基金於截至上周五 (7 日) 結束的當周，以自去年 11 月以來最快的速度購買美國股票，並實現超過 3 年來最大的單一股票淨買入量。
此次避險基金活動集中在資訊科技領域，為自 2021 年 12 月以來的買入規模最大，這也是過去 5 年來的第二大購買潮，主要是因為避險基金回補空頭並增加多頭倉位，軟體和半導體股票領漲。
高盛的共同主管 Vincent Lin 指出，這一情況顯示出避險基金在 1 月 27 日 DeepSeek 事件引發的拋售後，對人工智慧 (AI) 的看法變得更積極並傾向該主題。
儘管市場仍處於波動期，投資人試圖預測川普計劃中關稅對美股的影響，而且中國新創公司 DeepSeek 推出的 AI 工具對美國科技股造成衝擊，但美國財報季的強勁表現加強市場信心，扭轉先前頹勢。
高盛合夥人、美國股票銷售交易主管 John Flood 在報告中寫道：「在不確定的宏觀背景下，微觀數據顯示了另一個強勁的財報季。」
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