美股年初動盪嚇不倒！散戶勢不可擋搶進「美股七雄」
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 01:40
彭博周四 (6 日) 報導，儘管今年美股開局波動嚇壞一些專業投資人，但絲毫沒有挫傷散戶對「美股七雄」(Magnificent 7)的熱情。
摩根大通 (JPM-US) 全球量化與衍生品策略師 Emma Wu 表示，散戶的情緒達到歷史最高點，甚至超過 2021 年「迷因股」(Meme)熱潮的情緒。巴克萊銀行 (BCS-US) 全球股票策略主管 Alexander Altmann 的分析顯示，散戶對股票的投資暴險接近自 1997 年以來的最高水準。只要美國經濟保持韌性，散戶可能會繼續留在市場中。
儘管美股周一因川普關稅談判引發全球市場動盪下跌，散戶依然繼續加碼。根據摩根大通分析，散戶在周一當天投入 30 億美元的資金，並在周二交易的前 1.5 小時內突破 20 億美元的門檻，創下自 2015 年以來該交易時段的最大資金流入。
值得注意的是，約 70% 的資金流入「美股七雄」股票，創下新紀錄。摩根大通數據顯示，即便是前一天下跌 3% 的輝達 (NVDA-US)，也成為散戶首選。
即便在中國初創公司深度求索 (DeepSeek) 的消息引發市場對人工智慧 (AI) 支出擔憂，並讓輝達股價下跌 17% 的情況下，散戶仍然繼續加碼。交易平台 eToro 表示，1 月 27 日其平台上來自散戶客戶的股票買單達到了過去 6 個月以來的最大值。
eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示：「散戶將股市下跌視為進場的機會。」在 eToro 的 12 月調查中，59% 的受訪者表示對 AI 股票持樂觀態度，但只有 22% 的受訪者有此類股票的持倉，且大多數人預估將在 2025 年某個時候尋求買入 AI 相關股票的機會。
截至目前，今年的策略對散戶來說已經獲得回報。散戶年初至今回報為 2.1%，略低於標普 500 指數的 2.7% 漲幅。這一表現與 2024 年形成鮮明對比，當年錯誤的市場定位讓散戶回報降至 9.8%，遠低於標普 500 指數的 23% 回報，這也是自 2015 年以來散戶回報表現最差的第二年。
儘管散戶投資人已經將對美國股票的配置提高到 20 多年來新高，但目前並未顯示出他們的熱情會很快減退。Altmann 在給客戶的報告中寫道：「歷史上，投資暴露與經濟活動高度相關——這是可以預期的，但去年經濟正常化並未導致散戶資金的流出，反而是資金流入。」
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