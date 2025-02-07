美股年初動盪嚇不倒！散戶勢不可擋搶進「美股七雄」

鉅亨網編譯段智恆 2025-02-07 01:40

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彭博周四 (6 日) 報導，儘管今年美股開局波動嚇壞一些專業投資人，但絲毫沒有挫傷散戶對「美股七雄」(Magnificent 7)的熱情。

摩根大通 (JPM-US) 全球量化與衍生品策略師 Emma Wu 表示，散戶的情緒達到歷史最高點，甚至超過 2021 年「迷因股」(Meme)熱潮的情緒。巴克萊銀行 (BCS-US) 全球股票策略主管 Alexander Altmann 的分析顯示，散戶對股票的投資暴險接近自 1997 年以來的最高水準。只要美國經濟保持韌性，散戶可能會繼續留在市場中。

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儘管美股周一因川普關稅談判引發全球市場動盪下跌，散戶依然繼續加碼。根據摩根大通分析，散戶在周一當天投入 30 億美元的資金，並在周二交易的前 1.5 小時內突破 20 億美元的門檻，創下自 2015 年以來該交易時段的最大資金流入。

即便在中國初創公司深度求索 (DeepSeek) 的消息引發市場對人工智慧 (AI) 支出擔憂，並讓輝達股價下跌 17% 的情況下，散戶仍然繼續加碼。交易平台 eToro 表示，1 月 27 日其平台上來自散戶客戶的股票買單達到了過去 6 個月以來的最大值。

eToro 美國投資分析師 Bret Kenwell 表示：「散戶將股市下跌視為進場的機會。」在 eToro 的 12 月調查中，59% 的受訪者表示對 AI 股票持樂觀態度，但只有 22% 的受訪者有此類股票的持倉，且大多數人預估將在 2025 年某個時候尋求買入 AI 相關股票的機會。