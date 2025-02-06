〈財報〉UA上調年度獲利預期 受惠需求復甦
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 21:43
運動服飾製造商 Under Armour 周四 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至去 12/31) 財報，受惠減少折扣策略奏效以及北美和亞洲市場需求改善，該季業績優於預期，與此同時還上調年度獲利預期。財報公布後，Under Armour 盤前股價大漲逾 6%。
截稿前，Under Armour(UA-US) 周四盤前股價上漲 6.23%，每股暫報 7.84 美元，稍早一度漲約 10%，該股過去 12 個月累積上漲約 6%。
根據財報，Under Armour 上季營收年減 5.7% 至 14 億美元，但仍優於分析師預估的 13.4 億美元，經調整後每股獲利報 0.08 美元，也優於分析師預估的 0.04 美元。
展望未來，這家運動服飾品牌商預估 2025 會計年度每股獲利介在 0.28 至 0.3 美元之間，此前預估為 0.24 至 0.27 美元。
分析認為，消費者在去年假日購物季購買流行服飾與鞋子，提振 Under Armour 銷售，點燃在中國的關鍵市場需求放緩之際復甦的希望。
財報顯示，Under Armour 主要營收來源的北美市場上季淨營收下滑 8%，去年同期降幅為 12%，亞太地區上季淨營收下滑 5%，去年同期為 7%。
Under Armour 順應其創始人兼執行長普蘭克 (Kevin Plank) 以正常價格銷售服飾與鞋類計畫，進一步提高利潤率。在過去幾年該公司推出折扣大幅壓縮利潤率。
此外，較低的產品和貨運成本也幫助 Under Armour 將上季毛利率提高 240 個基點，達到 47.5%。
有分析指出，Under Armour 業績停滯不前的部分原因是消費者承受成本上升和通貨膨脹的負擔。這些因素促使消費者傾向於購買價格較低的競爭對手產品。另一方面，川普威脅要對美國主要貿易夥伴徵收關稅，這也可能對消費者支出造成壓力。
- 如何發揮多重資產策略的最大優勢?
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 英國央行如期降息1碼 但警告今年通膨將大幅反彈
- 〈財報〉必治妥施貴寶發布悲觀財測 2027年前削減20億美元成本
- 〈財報〉美元走強+感冒藥滯銷 Kenvue估今年獲利低於預期
- 〈財報〉藥品需求強勁 禮來預測今年獲利遠超預期
上一篇
下一篇