〈財報〉UA上調年度獲利預期 受惠需求復甦

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 21:43

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運動服飾製造商 Under Armour 周四 (6 日) 美股盤前公布 2025 會計年度第三季 (截至去 12/31) 財報，受惠減少折扣策略奏效以及北美和亞洲市場需求改善，該季業績優於預期，與此同時還上調年度獲利預期。財報公布後，Under Armour 盤前股價大漲逾 6%。

截稿前，Under Armour(UA-US) 周四盤前股價上漲 6.23%，每股暫報 7.84 美元，稍早一度漲約 10%，該股過去 12 個月累積上漲約 6%。

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根據財報，Under Armour 上季營收年減 5.7% 至 14 億美元，但仍優於分析師預估的 13.4 億美元，經調整後每股獲利報 0.08 美元，也優於分析師預估的 0.04 美元。

展望未來，這家運動服飾品牌商預估 2025 會計年度每股獲利介在 0.28 至 0.3 美元之間，此前預估為 0.24 至 0.27 美元。

分析認為，消費者在去年假日購物季購買流行服飾與鞋子，提振 Under Armour 銷售，點燃在中國的關鍵市場需求放緩之際復甦的希望。

財報顯示，Under Armour 主要營收來源的北美市場上季淨營收下滑 8%，去年同期降幅為 12%，亞太地區上季淨營收下滑 5%，去年同期為 7%。

Under Armour 順應其創始人兼執行長普蘭克 (Kevin Plank) 以正常價格銷售服飾與鞋類計畫，進一步提高利潤率。在過去幾年該公司推出折扣大幅壓縮利潤率。

此外，較低的產品和貨運成本也幫助 Under Armour 將上季毛利率提高 240 個基點，達到 47.5%。