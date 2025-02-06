DeepSeek因伺服器容量不足限制AI模型存取
鉅亨網編譯段智恆 2025-02-06 20:00
根據彭博周四 (6 日) 報導，中國新創公司深度求索 (DeepSeek) 表示，由於伺服器容量不足，將限制其應用程式介面 (API) 服務的存取。該公司在其網站上發表公告，指出將暫停用戶加值 API 信用額度，避免對其服務造成更大影響，但現有的額度不會受到影響，用戶仍可繼續使用已加值的信用額度。
自 1 月下旬以來，深度求索推出的人工智慧 (AI) 聊天機器人吸引大量需求，並引發市場的熱議。該公司宣稱，其開發的 AI 模型能夠與 OpenAI 的 ChatGPT 競爭，且開發成本遠低於其他同類產品。由於需求激增，深度求索此前已經限制新用戶註冊，僅開放中國地區擁有手機號碼的人註冊。
深度求索的 AI 模型引發全球市場劇變，導致美國和歐洲的科技股市價大幅下跌，並且激起了美方對其在 AI 晶片使用上的監管問題。根據彭博報導，美國政府正調查深度求索是否通過新加坡的第三方間接取得輝達 (NVDA-US) 半導體，藉此規避對中國出口 AI 晶片的限制。
此外，深度求索還宣布，原定於 2 月 8 日後結束的折扣將不再提供，之後使用其聊天模型的費用將為每百萬輸入代幣人民幣 2 元、每百萬輸出代幣 8 元人民幣。當其推理模型上線後，將按每百萬輸入代幣人民幣 4 元、每百萬輸代幣人民幣 16 元的標準收費。
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