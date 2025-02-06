Google推出新型低價AI模型 預估五年內實現量子運算商業應用

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-02-06 01:00

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Alphabet 旗下的 Google 周三 (5 日) 宣布更新其 Gemini 系列的大型語言模型 (LLM)，並推出一款全新的低成本人工智慧 (AI) 模型，以對抗來自中國競爭對手 DeepSeek 的低價產品。Google 現在提供多個版本的 Gemini 模型，根據價格和效能有所區別。Google 之前曾推出過輕量級的「Flash」版本，而新的 「Flash-Lite」 模型價格更為便宜。

此次，Google 公開發布 Gemini 2.0 Flash，並且對開發者展示過的 Flash-Lite 也正式推出。DeepMind AI 實驗室的首席技術長卡武庫格魯 (Koray Kavukcuoglu) 表示，Flash-Lite 的推出是基於開發者對 Flash 1.5 版本的正面回饋。儘管如此，Gemini 2.0 Flash 的開發成本仍高於前一代。

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近來，隨著 DeepSeek 揭示其只花費不到 600 萬美元便完成模型的訓練，一些投資人對 AI 模型開發成本提出疑問。儘管如此，DeepSeek 的崛起引發包括 Alphabet 和微軟 (MSFT-US)、Meta(META-US) 等競爭對手在內的企業對未來大規模資本支出的討論。

Alphabet 的股價日前跌，部分原因是投資人對預計將比華爾街預期高出 29% 的資本支出計畫表示悲觀。截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 盤中股價重挫 8.31%，每股暫報 189.23 美元。

據了解，Gemini Flash-Lite 中某些輸入的成本為每百萬個代幣 0.019 美元，相較於 OpenAI 旗艦模型的低成本版要 0.075 美元，以及 DeepSeek 的低價模型要 0.014 美元。儘管 DeepSeek 表示其價格將在 2 月 8 日上漲 5 倍。

預估五年內實現量子運算商業應用

Google 量子運算部門的負責人尼文 (Hartmut Neven) 同日向路透表示，Google 預估在五年內實現量子運算的商業應用，這一預測與輝達 (MVDA-US) 創始人黃仁勳的 20 年等待期預測相對立。

尼文在聲明中表示：「我們對於五年內能夠實現量子電腦的真正應用持樂觀態度。」 Google 已經開始探索量子運計算的現實應用，涵蓋了材料科學 (如替電動車打造更優質的電池)、創新藥物的研發以及可能的新能源替代品等領域。

Google 的量子運算預測出現之際，關於量子電腦商業化的討論仍充滿不確定性，專家和投資者的預期從數年到至少 20 年不等。量子運算承諾能實現比傳統計算機強千倍的運算能力，並將顛覆現代的網絡安全、金融及醫療等領域。

與 AI 類似，量子運算的突破性應用在科學界已有多年討論，但商業化進程仍不明朗。輝達執行長的黃仁勳曾表示，量子計算的實際應用大約需要 20 年的時間，並稱若能在 15 年內實現也算早期階段。