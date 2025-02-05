DeepSeek該怎麼See？ 野村：無損AI長多格局 台股基金「軟硬」可通吃

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 15:19

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台股開春震盪，「Deepseek R1」讓市場震驚，加上貿易戰影響，電子指數受半導體類股重挫拖累，慣破月線與季線，加權指數回測半年線，在昨今兩日上漲收復 5 大關卡。野村投信認為，DeepSeek 的橫空出世對於 AI 產業絕對是正面助益。長期持續看好 AI 需求，將帶動 AI 產業上中下游、整體產業產值的提升，台股 AI 供應鏈將持續受惠。

雖然市場感受悲觀，出現對於 AI 產業資本支出的質疑，至少從日前 Meta 上修資本支出目標、以及川普宣布 Stargate AI 項目的最新公告，短期之內 AI 增加投資的趨勢尚不會改變，但也的確 AI 的發展階段將從基礎設施與平台進化至軟體、應用和服務，正逐步從基礎設施階段轉向平台階段，雲端計算將成為關鍵領域，AI 基礎設施不再是唯一的受惠者。

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野村投信認為，AI 基礎設施仍舊具備長期投資價值，因為較低的 AI 訓練成本有助於更多企業採用 AI，從而帶動整體硬體的需求，而更高效的訓練模型也並不意味需要較少的計算能力，強大的晶片也不可或缺，兩者應該是相輔相成的。隨著 AI 產業的競爭壓力更加激烈，投資者需要更加謹慎地選擇 AI 受惠企業，即便 AI 長線基本面看法樂觀，短期內先前漲多的科技硬體股仍有評價修正風險，但無損 AI 長多趨勢。

野村投信國內股票投資部主管姚郁如分析表示，美國關稅戰開打這項決定對市場而言並不算意外，符合川普選前的承諾，基本上市場已經有相當程度的心理準備。只是台灣雖不在這次制裁名單內，但也面臨下一波制裁對象的風險，並且對於在上述國家設有生產基地的企業而言，未來可能需要調整其產能配置，包括汽車、紡織品和電子產品等供應鏈，預估整體營運都將受到影響。

另一方面若最後演變成貿易大戰，全球、包括美國和亞洲的經濟成長都會受到負面影響。由於目前關稅政策正陸續實施中，影響程度尚不確定，預估各國後續有機會與美國展開談判，未來將持續觀察事態發展並做出相對應投資組合調整。

中國新創公司 DeepSeek 推出 DeepSeek-V3、DeepSeek-R1 等 AI 模型震撼市場，每百萬 token 輸入僅需人民幣 4 元，每百萬 tokens 輸出為人民幣 16 元，大幅降低 AI 服務價格，也讓 AI 落地大幅提前。

DeepSeek 開發者背後使用了更具成本效率的方法，無需撰寫傳統程式碼即可創建複雜的全端應用程式，使其模型能夠達到與大型雲端服務供應商（CSPs）開發的 LLM 相當的性能，加上每單位（Token）的訓練成本遠低於大型雲端服務供應商的訓練成本，特別是將 AI Agent 整合到自身軟體中，因而重挫了美國 AI、科技相關股票，也拖累台灣硬體股股價重挫。

姚郁如表示，雖然市場反應普遍悲觀，但較低的 AI 訓練成本不是件壞事，反而更應該推動企業採用 AI 的需求增加，從而帶動整體硬體的需求，而更高效的訓練方法也並不代表需要較少的計算能力，因為消費者對 AI 的追求是無止盡的，企業想不斷發展更強性能的 AI，高效訓練方式與強大的晶片缺一不可，兩者應該是相輔相成的。

另一方面，也看到上週 CSPs（如 Meta 和微軟）公布財報，再度重申 2025 年的資本支出（Capex）預測維持不變，顯示這些科技巨頭仍在持續投資 AI、投資未來，無論是短期還是長期，AI 硬體的需求都無須擔心，預估仍會是只增不減。長期而言，野村台股團隊仍持續看好 AI 需求，AI 的普及速度將在競爭壓力下加快，也將帶動 AI 產業上中下游、整體產業產值的提升，台灣相關的 AI 供應鏈將持續受惠。

短期而言，姚郁如表示，由於 CSPs 仍在持續增加資本支出，對 ODM/EMS 等公司而言，預估 2025 年的獲利應不會受到太大影響，但也要留意目前市場情緒較為負面，即便基本面不變，短期內仍有評價修正的風險。