川普難卜！PIMCO：「5D」讓經濟充滿不確定 估Fed今年降息「一步到位」

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-05 20:04

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PIMCO 美國公共政策主管 Libby Cantrill 發表對川普政策的最新看法， 隨著美國總統川普展開第二任期，其政策將進一步加劇經濟不確定性，對貿易、稅制、監管及勞動市場產生深遠影響，尤其是 5 大關鍵主題（5D）。他預測聯準會更可能採取寬鬆貨幣，而非升息。建議投資者密切觀察川普政策，這將成為影響資產配置的重要市場變數。

Libby Cantrill 表示，川普 5 大關鍵政策主題，包括：去全球化（Deglobalization）、赤字融資減稅（Deficitf inanced tax cuts）、驅逐非法移民（Deportation）、放寬監管（Deregulation）及政府效率部門（DOGE，Department of Government Efficiency），都將成為市場關注焦點。

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這些政策的影響將取決於其推行範圍、時機及全球市場的反應，可能推升通膨、壓抑經濟成長，並影響市場信心。部分政策可能提升企業信心與風險資產表現，但也可能擾亂全球供應鏈、擴大財政赤字，甚至對經濟成長帶來挑戰。在此背景下， Cantrill 表示， 預測聯準會將維持謹慎態度，一方面應對通膨壓力，一方面關注經濟韌性，並可能在 2025 年一步降息，但具體時機與幅度仍不確定。

解析：川普政策對市場的影響與投資策略

• 貿易政策：提高關稅與加強出口管制，可能推升進口商品價格，帶動通膨上揚，同時對短期經濟成長構成壓力。

• 稅收政策：稅收政策方面預計將短期延續 2017 年的減稅措施，但也將進一步擴大財政赤字，對整體經濟的提振作用有限。

• 移民政策：預計將加強非法移民驅逐，這可能導致勞動力短缺、工資上升，進一步影響通膨，但對整體經濟的影響仍具不確定性。

• 監管政策：放寬能源、氣候與金融領域的監管，可能提振市場信心，但不太可能帶來重大結構性變化。

• 政府效率部門：此計畫旨在提高政府效率，可能建議削減開支，但實際影響仍有待觀察。